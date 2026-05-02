"Прва фризура Србије" ослобођен оптужби да је макро

Основни суд у Смедереву ослободио је Љубишу Васића, власника угоститељског локала у Михајловцу и конобара Јовицу Јеремића оптужби да су били посредници у вршењу проституције у периоду од 2019. до 2022. године.
Васић је био оптужен да је у више наврата подстицао више женских особа на проституисање и предавао их другима у свом клубу са собама за ноћење, а Јеремић је био оптужен да му је у томе помагао тако што је од клијената наплаћивао и новац, а затим га предавао Васићу.
Суд је у образложењу навео да тужилаштво није успјело да докаже своје наводе и у највећем дијелу је прихватио одбрану Васића да није врбовао жене за рад код њега у локалу, нити их је искоришћавао и предавао некоме ради сексуалне експлоатације.
Прихваћено је и да је ријетко долазио у локал, јер није било супротних доказа, као и његови наводи да су у објекат долазили момци са дјевојкама, љубавници, па и гости који су путем наилазили на проститутке и плаћали преноћиште у његовом угоститељском објекту.
Цијенећи доказе, суд је навео да није утврђено како их је наводио на проституцију и подводио.
Љубиша Васић је због посредовања у проституцији хапшен и 2012. и 2010. године, а поред надимка "прва фризура Србије" зову га и "најпознатији смедеревски макро".
