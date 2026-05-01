Хитно упозорење за возаче: У Србији поново вожња у супротном смјеру

АТВ
01.05.2026 13:58

Моравски коридор је пројектован као најсавременији и најшири ауто-пут у Србији.
Фото: Tanjug/AP

Хитно упозорење са Моравског коридора код Крушевца.

Како јавља Инстаграм страница 192.rs, возило иде у супротном смјеру.

Након страшне несреће код Руме, оваква упозорења све су чешћа на мрежама како би се возачи упозорили на вријеме.

Подсјетимо, до трагедије је дошло када се возач "форда" из Београда, крећући се у контра смјеру брзином од чак 130 километара на сат, директно закуцао у црни "голф".

У њему је било четворо младих из Руме који су се, користећи популарну апликацију за дјељење превоза, упутили ка Словенији, ни не слутећи да ће им то бити посљедње путовање, преноси Телеграф.

