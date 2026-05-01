Logo
Large banner

Драма у Београду: Мајка, син и малољетник планирали убиство

Аутор:

АТВ
01.05.2026 12:58

Коментари:

0
Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Полиција у Београду ухапсила сина, мајку и једног малољетника због сумње да су планирали тешко убиство и недозвољено ношење оружја.

"Дана 01. маја 2026. године, полицијски службеници УКП, СБПОК и ПУ за град Београд, у сарадњи са припадницима Безбједносно информативне агенције, по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду ухапсили су лица К. М. (20) и О. М. (50) и једно малољетно лице (16), како би спријечили извршење кривичног дјела Тешко убиство на штету једне мушке особе са територије Београда", наводе у полицији.

Истог дана извршен је претрес станова и других просторија на више локација у Београду и том приликом су код малољетног лица П. Д. пронађена два пиштоља, од којих један са оквиром и 11 комада муниције одговарајућег калибра, док су код лица К. М. (20) пронађене инструкције за извршење наведеног кривичног дјела.

Србија

Такође, постоји сумња да је О. М., мајка осумњиченог К. М., помогла извршиоцу након извршења кривичних дела, на начин што је ватрено оружје, умотано у пешкир, однијела у оближњи парк и оставила га у жбуњу, одакле је оружје пренијето до адресе на којој је и пронађено.

По налогу тужиоца, лицима П. Д. (16) и О. М. (50) одређено је задржавање до 48 часова.

Исти ће бити приведени у просторије тужилаштва ради саслушања док ће малољетно лице, бити саслушано у просторијама ВЈТ за малољетнике у присуству родитеља.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Србија

МУП Србије

покушај убиства

Оружје

хапшење

малољетник

мајка

Коментари (0)
Large banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner