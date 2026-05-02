Жика Јакшић написао тестамент: Ко ће наслиједити имовину?

Жика Јакшић одлучио је да напише тестамент како би обезбиједио оба сина и како након његове смрти не би било несугласица око подјеле имовине.
Након развода од друге жене, водитељке Дајане Пауновић, продуцент живи сам, али однедавно му друштво праве старији и син и снајка који су се доселили у његову кућу на Бежанијској коси.
"Жикин старији син Андреј се недавно оженио, а потом и доселио у татину кућу на Бежанији. Истина је да му је Жика обезбедио стан, али он за ту некретнину има друге планове. Жикина кућа је пространа има довољно места за све, а он малтене никад и није ту. И њему је лакше да буде са својом децом него сам, пошто да се жени неће", рекао је својевремено извор за "Свет" и додао:
"Одлучио је и да напише тестамент како се сутра његова деца, не дај Боже, не би свађала и све је поделио на равне части. Он је јако емотиван човек, уме да плаче без неког посебног разлога, све га растужи. Када му је Андреј саопштио да ће се доселити код њега, данима је плакао од среће", каже извор близак Жики.
Жика Јакшић се расплакао пред камерама
Због дугова у које је упао морао је да прода некретнину своје прве жене, што му је тешко пало.
"Тај стан у Александровцу нам је поклонила њена мајка. Тада сам се зарекао: ако икада зарадим паре, купићу стан за свог првенца. И хвала Богу, 2009. године је тако и било. Андрији сам узео стан у Београду, а ја сам у то време и даље живео као подстанар. Онда сам обећао себи да ћу збринути и млађег сина Душана, и то сам успео док сам био подстанар", рекао је Жика.
Подсјетимо, водитељ и аутор емисије "Никад није касно" изненадио је публику признањем о недавној промјени коју је дуго прижељкивао - ријешио је проблем са видом и како је рекао данас види као беба.
"Морам вам рећи да сам извршио операцију је л' примећујете да не носим наочаре? Читам све на близину, видим на даљину. Био сам у Загребу и оперисао се. Доктор ми је ставио нове очи, све је трајало десет минута. Ја сад видим као беба, и на близину и на даљину", открио је Жика и додао:
"На пример, на близину сам имао диоптрију +2.75 и морао сам 15 година да носим наочаре. Толико ме је то фрустрирало, узми телефон и стави наочаре, да прочиташ нешто узми наочаре, нисам могао таблице да прочитам са раздаљине од пет метара", преноси Телеграф.
