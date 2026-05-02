Техеран спрема жесток ударац, Израел први на мети

Аутор:АТВ
Коментари:0
Замјеник предсједника иранског парламента Хамидреза Хаџибабаеи саопштио је да је припремљен нацрт закона о управљању Ормуским мореузом.
Њиме се предвиђа забрана проласка израелских бродова и додатна ограничења за пловила из "непријатељских држава".
Према његовим ријечима, нацрт закона предвиђа да се израелским бродовима забрани пролазак кроз мореуз у сваком тренутку, док би бродовима земаља које се сматрају непријатељским био онемогућен пролаз уколико не плате ратну одштету.
Истовремено, другим пловилима био би дозвољен пролазак само уз претходно одобрење и дозволу Ирана, рекао је Хаџибабаеи, пренијела је Ал Џазира.
Замјеник предсједника парламента навео је да ће закон бити усклађен са међународним правом и правима сусједних земаља, али да се режим пловидбе кроз мореуз неће вратити на стање прије рата.
