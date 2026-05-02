Ово је пет кључних тачака Ирана за дефинитиван крај! Да ли ће Америка пристати?

02.05.2026 16:34

Фото: Tanjug/AP

Ирански приједлог, који предсједник САД Доналд Трамп за сада одбија, предвиђа отварање Ормуског мореуза за пловидбу и окончање америчке блокаде Ирана, док би преговори о нуклеарном програму били остављени за каснију фазу, изјавио је високи ирански званичник.

Говорећи под условом анонимности, високи ирански званичник рекао је да Техеран вјерује да је најновији приједлог, који предвиђа одлагање нуклеарних преговора, значајан помак усмјерен на лакше постизање договора.

Крај рата уз гаранције

Према том предлогу, рат би се завршио уз гаранцију да Израел и Сједињене Државе неће поново напасти Иран. Заузврат, Иран би отворио Ормуски мореуз за међународну пловидбу, док би Сједињене Државе укинуле блокаду иранских лука.

Будући преговори би се потом фокусирали на ограничења иранског нуклеарног програма у замјену за постепено укидање санкција. Иран притом захтијева да Вашингтон призна његово право на обогаћивање уранијума у мирнодопске сврхе, чак и у случају да Техеран привремено пристане на обуставу таквих активности.

"У овом оквиру преговори о сложенијем нуклеарном питању померени су у завршну фазу, како би се створила повољнија атмосфера“, изјавио је званичник.

Кључне тачке новог иранског приједлога за крај рата

- Гаранција да Израел и САД неће поново извршити напад.

- Иран отвара Ормуски мореуз.

- САД укида блокаду.

- Будући преговори о иранском нуклеарном програму у замјену за укидање америчких санкција.

- Вашингтон признаје право Ирана на обогаћивање уранијума у мирнодопске сврхе.

Трамп "није задовољан“

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је у петак да "није задовољан“ најновијим приједлогом Ирана, не прецизирајући којим се тачно елементима противи.

(Индекс)

