Експлозија у камп кућици, повријеђено четворо дјеце

Пет особа, међу којима је четворо дјеце, повријеђено је у експлозији у изнајмљеној камп кућици у мјесту Пенестин, на западу Француске, преноси БФМТВ.
Повријеђено је четворо дјеце узраста од осам до 13 година, као и једна одрасла женска особа.
Двоје дјеце задобило је тешке опекотине и налазе се у животној опасности, док су остали лакше повријеђени. Жена је задобила опекотине на рукама, али није животно угрожена.
Сви повријеђени транспортовани су на лијечење у болнице у Нанту.
До детонације је дошло синоћ око 19.00 часова.
Према првим информацијама из истраге, 62-годишња особа отворила је врата изнајмљене камп кућице, што је, како се тврди, изазвало промају која је довела до експлозије.
Власти још нису званично потврдиле тачан узрок.
У акцији спасавања учествовао је велики број припадника хитних служби, укључујући четири хеликоптера за медицински транспорт.
У току је истрага околности инцидента који се догодио у департману Морбијан.
