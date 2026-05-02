Експлозија у камп кућици, повријеђено четворо дјеце

Извор:

СРНА

02.05.2026 15:47

Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Пет особа, међу којима је четворо дјеце, повријеђено је у експлозији у изнајмљеној камп кућици у мјесту Пенестин, на западу Француске, преноси БФМТВ.

Повријеђено је четворо дјеце узраста од осам до 13 година, као и једна одрасла женска особа.

Двоје дјеце задобило је тешке опекотине и налазе се у животној опасности, док су остали лакше повријеђени. Жена је задобила опекотине на рукама, али није животно угрожена.

Сви повријеђени транспортовани су на лијечење у болнице у Нанту.

До детонације је дошло синоћ око 19.00 часова.

Према првим информацијама из истраге, 62-годишња особа отворила је врата изнајмљене камп кућице, што је, како се тврди, изазвало промају која је довела до експлозије.

Власти још нису званично потврдиле тачан узрок.

У акцији спасавања учествовао је велики број припадника хитних служби, укључујући четири хеликоптера за медицински транспорт.

У току је истрага околности инцидента који се догодио у департману Морбијан.

Француска

камп кућица

Експлозија

Дјеца

