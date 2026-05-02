"Немој да паднеш!" Ајкула од 4 метра престравила сурфере: Пратила их на отвореном мору

Аутор:АТВ
Коментари:0
Рон Такеда и Тавис Бојсе били су далеко од обале Санта Барбаре, у Калифорнији, када су примjетили да их прати морски пас.
”Да ли је то делфин?!“, повикао је Такеда, док је стајао на дасци. Бојсе, који је снимао авантуру, брзо је схватио да је питање више него забрињавајуће - јер су као искусни сурфери могли лако да препознају створења у води.
Два пријатеља су схватила да их прати ајкула, док су “сјекли” таласе брзином од 16 км/х. Бојсе је забиљежио “блиски сусрет”, а снимак је постао виралан.
“Немој да паднеш”, повикао је свом партнеру у једном тренутку, а потом се зачуло “О боже, иде ка теби”.
Њихов дан је почео обећавајуће. Такеда, Бојсе и још један сурфер чекали су јаче ударе вјетра, како би започели авантуру дугу 32 километра.
Док су уживали у вожњи, Такеда је примјетио нешто иза себе и окренуо се. Угледао је морску неман, дугачку око четири метра која је пратила сваки његов покрет.
“Боже, прати га. Ово није нормално”, повикао је Бојсе, а касније је признао да је осјетио панику.
Иако су сурфери имали искуства са ајкулама, никада нису доживјели да их прате на овој удаљености од обале.
Такеда је био фокусиран на одржавање равнотеже, као и да му даска остане изнад површине. Трудио се да не размишља о ајкули, која је одустала од “потере” тек након пет минута.
Они су показали снимак стручњацима из организације НОАА, који су рекли да је највјероватније ријеч о великој бијелој ајкули, преноси Гардијан.
Такеда и Бојсе вјерују да је доњи дио даске подсјетио ајкулу на ражу, што је иницирало “игру мачке и миша”.
“Ставите се на њено мјесто. Управо је примјетила потенцијални плен и кренула за њим”, рекао је један од сурфера.
Након драматичног искуства, ипак, сматрају да је ајкула само била радознала, јер их није напала. Планирају да се врате у исто подручје већ наредне недјеље.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
1 седм0
Регион
2 седм0
Свијет
1 мј0
Регион
2 мј0
Најновије
17
07
17
06
16
57
16
43
16
37
Тренутно на програму