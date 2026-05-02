"Немој да паднеш!" Ајкула од 4 метра престравила сурфере: Пратила их на отвореном мору

02.05.2026 14:08

Ајкула напала сурфере
Фото: Youtube/smallwavetav

Рон Такеда и Тавис Бојсе били су далеко од обале Санта Барбаре, у Калифорнији, када су примjетили да их прати морски пас.

”Да ли је то делфин?!“, повикао је Такеда, док је стајао на дасци. Бојсе, који је снимао авантуру, брзо је схватио да је питање више него забрињавајуће - јер су као искусни сурфери могли лако да препознају створења у води.

Авантура дуга 32 километра

Два пријатеља су схватила да их прати ајкула, док су “сјекли” таласе брзином од 16 км/х. Бојсе је забиљежио “блиски сусрет”, а снимак је постао виралан.

“Немој да паднеш”, повикао је свом партнеру у једном тренутку, а потом се зачуло “О боже, иде ка теби”.

Њихов дан је почео обећавајуће. Такеда, Бојсе и још један сурфер чекали су јаче ударе вјетра, како би започели авантуру дугу 32 километра.

Док су уживали у вожњи, Такеда је примјетио нешто иза себе и окренуо се. Угледао је морску неман, дугачку око четири метра која је пратила сваки његов покрет.

“Боже, прати га. Ово није нормално”, повикао је Бојсе, а касније је признао да је осјетио панику.

Иако су сурфери имали искуства са ајкулама, никада нису доживјели да их прате на овој удаљености од обале.

"Игра мачке и миша"

Такеда је био фокусиран на одржавање равнотеже, као и да му даска остане изнад површине. Трудио се да не размишља о ајкули, која је одустала од “потере” тек након пет минута.

Они су показали снимак стручњацима из организације НОАА, који су рекли да је највјероватније ријеч о великој бијелој ајкули, преноси Гардијан.

Такеда и Бојсе вјерују да је доњи дио даске подсјетио ајкулу на ражу, што је иницирало “игру мачке и миша”.

“Ставите се на њено мјесто. Управо је примјетила потенцијални плен и кренула за њим”, рекао је један од сурфера.

Након драматичног искуства, ипак, сматрају да је ајкула само била радознала, јер их није напала. Планирају да се врате у исто подручје већ наредне недјеље.

Ајкула

морски пас

Сурфери

калифорнија

напад ајкуле

Прочитајте више

Пронађена ајкула која плива више од 400 година

1 седм

0
Застрашујући призори у Пули: Ајкула дуга осам метара изронила испред туриста

Регион

2 седм

0
Ајкуле на хит туристичкој локацији позитивне на кокаин: Научници су веома забринути

Свијет

1 мј

0
Код Цреса снимљена друга највећа врста морског пса на свијету

Регион

2 мј

0

Више из рубрике

Кирил Дмитријев

Свијет

"Нове америчке царине су смртоносан ударац за индустрију ЕУ"

3 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Модерна Европа постала је спонзор тероризма

3 ч

0
Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Јапан

Земљотрес јачине 5,8 степени погодио Јапан

4 ч

0
Полиција, Француска

Свијет

Експлозија у кампу у Француској, петоро повријеђених, међу њима четворо дjеце

4 ч

0

17

07

Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

17

06

Додик: Добровољачка улица - сјећање на невине жртве, мучки напад и погажену ријеч

16

57

Депонија у Лазареву! Грађани негодују због нагомиланог отпада

16

43

Отет нафтни танкер код обале Јемена

16

37

Глумац варао жену са 18 година млађом, она му се овако осветила

