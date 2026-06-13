Аутор:АТВ
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Америчке биолабораторије у Украјини, које су биле активне за мадата бивших предсједника Барака Обаме и Џозефа Бајдена, производиле су многи патогени који су могли да представљају озбиљну опасност по свијет, рекао је специјални изасланик руског предсједника за инвестиције и економску сарадњу са иностранством Кирил Дмитријев.
Дмитријев је истакао да је руска страна била у праву кад је причала о Обаминим и Бајденовим биолабораторијама у којима су истраживали антракс, туларемију, туберкулозу, свињску кугу, Њукасловску болест, МЕРС, САРС, Марбург вирус, еболу, Ласа грозницу, кугу и рикеције.
"То нам је само до сада познато", навео је Дмитријев.
Дмитријев је напоменуо да је директор Националне обавјештајне службе САД Тулси Габард скинула ознаку тајности са докумената који потврђују да је 40 биолабораторија у Украјини финансирала и подржавала бивша америчка влада, и да је у њима детаљно наведено са којим патогеним микроорганизмима су вршили истраживања и експерименте.
"Русија је била у праву у вези са Обаминим и Бајденовим биолабораторијама у Украјини које су представљале опасност за свијет - тврдње које су раније негирали `дубока држава` и мејнстрим медији сада су потврђене", написао је Дмитријев на "Иксу".
У документима Обавјештајне службе наведено је да су на вирусима и бактеријама вршене мутације и генетски инжињериг у сврху стварања опасног биолошког наоружања које би могло имати несагледиве посљедице не само по циљану групу људи, него по читаво човјечанство,преноси Срна.
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