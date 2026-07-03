Наредни мјесеци би могли бити критични: Панична изјава пољског лидера

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Пољске Доналд Туск огласио се након упозорења да Руска Федерација наводно припрема напад на Пољску, пише "ББЦ".
Сједињене Америчке Државе издале су упозорење Пољској да Русија наводно спрема оружани напад како би била тестирана реакција целог НАТО савеза, а Туск изјавио да би наредни период за његову земљу могао да буде "критичан".
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"Не желим никога да плашим, али наредни мјесеци би заиста могли бити критични, такође због промјењиве природе рата. Ове забринутости су посебно опипљиве у балтичким државама. Пољска се не боји, али не може да игнорише разне ситуације. Свјесни смо пријетњи, такође захваљујући информацијама наших савезника", рекао је Туск.
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