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Наредни мјесеци би могли бити критични: Панична изјава пољског лидера

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:04

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Британски премијер Кир Стармер, није на слици, и пољски премијер Доналд Туск присуствују билатералном састанку док земље формализују споразум о безбједности између Велике Британије и Пољске, у РАФ Нортхолт, близу Аксбриџа, Енглеска, у сриједу 27. маја 2026.
Фото: Tanjug/Jack Taylor/Pool Photo via AP

Премијер Пољске Доналд Туск огласио се након упозорења да Руска Федерација наводно припрема напад на Пољску, пише "ББЦ".

Сједињене Америчке Државе издале су упозорење Пољској да Русија наводно спрема оружани напад како би била тестирана реакција целог НАТО савеза, а Туск изјавио да би наредни период за његову земљу могао да буде "критичан".

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"Не желим никога да плашим, али наредни мјесеци би заиста могли бити критични, такође због промјењиве природе рата. Ове забринутости су посебно опипљиве у балтичким државама. Пољска се не боји, али не може да игнорише разне ситуације. Свјесни смо пријетњи, такође захваљујући информацијама наших савезника", рекао је Туск.

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Тагови :

Доналд Туск

Пољска

Русија

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