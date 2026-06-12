Додик: Ради дугорочне стабилности најбољи мирни разлаз, то треба да подрже САД, Русија и Европа

Аутор:АТВ
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да БиХ не функционише и да би за дугорочну стабилност најбоље рјешење био миран разлаз, што требало да подрже САД, Русија и Европа.
"Ако погледате историју и протеклих 30 година након рата, јасно је да БиХ не функционише. Хрватска је изашла из Југославије и створила независну државу, па зашто ми немамо то право?", упитао је Додик.
Додик је рекао да Срби немају никакве претензије према Сарајеву, али Сарајево има претензије према њима.
Он је напоменуо да је Дејтонским споразумом предвиђено да БиХ има само три функције на заједничком нивоу.
"Они су централизовали земљу и градили је мимо Дејтона. То је прича коју сам помињао када је /предсједник САД Доналд/ Трамп говорио да ће престати да гради друге државе. БиХ би требало да буде једна од њих", истакао је Додик у подкасту америчке новинарке Ларе Логан.
EUROPE ON FIRE: Perspective of an American Ally with Milorad Dodik | Going Rogue with Lara Logan | Ep 84— Lara Logan (@laralogan) June 12, 2026
Lara Logan travels across the Atlantic and interviews Milorad Dodik, the embattled leader and former president of Republika Srpska, whose fight for his people’s freedom and… pic.twitter.com/a1A8Mzsz38
Он је указао да у Уставном суду БиХ и даље постоји троје судија странаца, што је за Србе потпуно неприхватљиво.
"Заједно са двојицом муслиманских судија они чине већину од девет судија Уставног суда БиХ. Кажу да је то нормално, али није. Сви знају да није. Шта треба да оставим својим унуцима? Имам седморо унучади. Шта остављам иза себе? Да ли да их савјетујем да напусте ову земљу зато што ће муслимани бити већина? Не, јер би онда мој живот изгубио смисао. Не мислим да муслимани не треба да буду слободни овдје, али не треба да буду политички доминантни. У томе је проблем. Могу да живе слободно. Видјели сте џамију овдје у Бањалуци", каже Додик.
Додик је указао да много више проблема имају Срби у Федерацији БиХ /ФБиХ/, посебно у подручјима гдје су муслимани већина, те навео да су српска повратничка села чак и без путева и без струје.
"Мигранте са Блиског истока у ФБиХ, којом управљају муслимани, смјештају у српска села. Ту углавном живе муслиманске заједнице, а остаје мали број Срба којима је веома непријатно", навео је Додик.
Предсједник СНСД-а Милорад Додик истакао је да је БиХ пропала земља у којој Срби не желе да живе, већ хоће да развијају Републику Српску и воде је на свој начин.
"Америци није потребно да троши ресурсе на Амбасаду САД у Сарајеву, јер је БиХ пропала земља", нагласио је Додик у подкасту америчке новинарке Ларе Логан.
Додик је навео да српски народ у БиХ не жели да буде под репресијом и да остаје нејасно зашто политичко Сарајево толико потенцира останак Срба у саставу БиХ.
"Ми смо били овдје прије доласка ислама, природније је да ми имамо претензије ка овој земљи. Немамо проблем са њиховим присуством, имамо своју Републику Српску и желимо да је водимо на наш начин", каже Додик.
Додик је објаснио да и људи који су били премлади за учешће у рату у БиХ деведесетих година прошлог вијека не желе да их угњетавају сарајевске власти.
"Не желим да владам муслиманима, али исто тако не желим ни да они владају овдје", нагласио је Додик.
Он је подсјетио да је историјска нетрпељивост према Србима имала као посљедицу и то што је пола српског становништва страдало у два свјетска рата, већина од руке муслимана и Хрвата оданих окупаторима.
"`Си-Ен-Ен` је пласирао причу како су Срби побили 300.000 муслимана, силовали 60.000 муслиманки. То је наравно била лаж, али је створила атмосферу мржње и била катализатор за укључење међународних снага у сукоб", истакао је Додик, а преноси Срна.
Он је навео да је накнадно доказано да је током рата у БиХ страдало укупно 96.000 људи у БиХ, од којих је пропорционално исти број страдао у сва три народа.
"Стално слушамо лажи, те исте које су створиле неолибералне структуре тадашњег Вашингтона и Брисела", напоменуо је Додик.
Он је подсјетио да је за легитимитет високог представника у БиХ непоходно да га одобри Савјет безбједности УН.
"Бивши амерички амбасадор /Мајкл/ Марфи редовно је постављао објаве на `Иксу` како не треба признати власти Републике Српске и како треба сачекати да прође мандат предсједника /САД Доналда/ Трампа", рекао је Додик.
Логанова је подсјетила да, упркос чињеници да је предсједник Трамп и шеф америчке дипломатије, одређени елементи из Стејт департмента и даље спроводе своју спољну политику и чекају да он напусти функцију, на шта је Додик указао да то и Србе забрињава.
"За амбасадора у Србији, Трамп је номиновао американца српског поријекла, који је у међувремену преминуо чекајући потврду Сената и Конгреса", напоменуо је Додик.
На питање Логанове о злочинима грађанског рата, Додик је рекао да се бори против погрешног, али општеприхваћеног наратива о Србима као "искључивим злочинцима и осталим народима као жртвама", те да жели да се објективно сагледају и српске жртве и злочини које су снаге других народа починиле над њима.
"То што се у Хашком трибуналу суди само Србима, отвара нове раздоре и није пут ка помирењу", нагласио је он.
Додик је напоменуо да се српски народ у региону раније залагао за Југославију као државу гдје би сви Срби били заједно, али си, нажалост, били наивни.
"Крајем Првог свјетског рата, остали југословенски народи су махом били савезници агресора, чијим смо поразом дали тим народима слободу. Уколико ти народи крајем 20. вијека нису жељели да остану у истој држави са Србима, зашто сад нас приморавају да будемо у заједничкој БиХ са њима?", упитао је Додик.
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