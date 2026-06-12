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Додик: Због Србије и наше љубави према њој градимо повезницу

Аутор:

АТВ
12.06.2026 12:05

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Лидер СНСД-а Милорад Додик на почетку изградње дионице аутопута Брчко- Бијељина
Фото: АТВ

Лидер СНСД-а Милорад Додик истиче да је почетак изградње дионице аутопута Брчко-Бијељина, коју правимо и која ће нас повезати са Србијом.

Тиме смо показали способност као Република Српска да градимо и да сарађујемо са партнерима, кинеском компанијом и Кином, коју веома добро разумијемо у њиховом настојању да кроз пројекат "Појас и пут" учине сарадњу видљивом и да се на тај начин подигне стандард и комуникација, рекао је Додик .

"Данас смо свједоци да Кина својим растом подиже ниво стандарда, и подизање свега онога како би градили за будуће генерације. Република Српска је мала заједница и мала држава, малих капацитета за глобалне играће каква је Кина, САД, Русија али је нашла начин да сарађује једнако а свима у покушају да управо свој капацитет, посебност , карактер и снагу покаже кроз такве комуникације", рекао је Додик.

Ми, додаје он, разумијемо спољну политику Кине, политику "једна држава једна Кина" и захвални смо јој за подршку коју је пружала Српској, кроз Савјет безбједности.

"Вјерујем да ће наш контакт, на највећем политичком нивоу, остати. Иза нас је значајни дио пројеката, они су везани за енергетику, путну привреду, здравство, хидроелектране, путеви", рекао је Додик.

Истакао је да данас, због Србије и наше љубави према њој градимо повезнице, које су вијековима спречавали и онемогућавали српском народу са ове стране Дрине.

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Тагови :

Милорад Додик

Бијељина-Брчко

Република Српска

Србија

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