Додик: Због Србије и наше љубави према њој градимо повезницу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Лидер СНСД-а Милорад Додик истиче да је почетак изградње дионице аутопута Брчко-Бијељина, коју правимо и која ће нас повезати са Србијом.
Тиме смо показали способност као Република Српска да градимо и да сарађујемо са партнерима, кинеском компанијом и Кином, коју веома добро разумијемо у њиховом настојању да кроз пројекат "Појас и пут" учине сарадњу видљивом и да се на тај начин подигне стандард и комуникација, рекао је Додик .
"Данас смо свједоци да Кина својим растом подиже ниво стандарда, и подизање свега онога како би градили за будуће генерације. Република Српска је мала заједница и мала држава, малих капацитета за глобалне играће каква је Кина, САД, Русија али је нашла начин да сарађује једнако а свима у покушају да управо свој капацитет, посебност , карактер и снагу покаже кроз такве комуникације", рекао је Додик.
Ми, додаје он, разумијемо спољну политику Кине, политику "једна држава једна Кина" и захвални смо јој за подршку коју је пружала Српској, кроз Савјет безбједности.
"Вјерујем да ће наш контакт, на највећем политичком нивоу, остати. Иза нас је значајни дио пројеката, они су везани за енергетику, путну привреду, здравство, хидроелектране, путеви", рекао је Додик.
Истакао је да данас, због Србије и наше љубави према њој градимо повезнице, које су вијековима спречавали и онемогућавали српском народу са ове стране Дрине.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Породица
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
14
11
14
07
13
52
13
50
13
43
Тренутно на програму