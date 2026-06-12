Минић: Градимо и радимо у свакој општини

Аутор:АТВ
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Предсједник Владе Српске Саво Минић, поручио је да је почетак радова на изградњи дионице аутопута Бијељина - Брчко је оно што у Српској сваки дан можемо да видимо.
" Ауто - путем се враћају људи и долазе инвестиције али и све остало. Ми повећавамо плате и правимо амбијент који Српска заслужује и ми то желимо. Ми желимо да сваку општину обиђемо и кажемо да се ту гради и ради", рекао је Минић.
Битно је да се ради и даље, каже Минић.
"Ово је лијепо мјесто за живот и нека ови радови иду интензитетом којим треба да иду. Српска има капацитет. Преко 6 милијарди инвестиција ће бити и Српска ће бити још љепше и драже мјесто за живот, истакао је Минић", поручио је Минић са свечаности у Великој Обарској код Бијељине поводом почетка изградње дионице ауто-пута Бијељина–Брчко, дуге 17 километара, чиме ће бити настављен један од стратешких инфраструктурних пројеката у Републици Српској и БиХ..
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