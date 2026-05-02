Дарко Младић за АТВ: Разговарао сам са генералом, мисле да није имао нови мождани удар

Аутор:АТВ
Коментари:1
Разговарао сам са оцем, они су га вратили у болницу притворске јединице и мисле да није имао нови мождани, рекао је за АТВ Дарко Младић, син генерала Ратка Младића.
"Чуо сам се са оцем и разговарао сам са љекарима, они су га вратили у болницу притворске јединице. Урадили су му ЦТ скен и рекли су да они мисле да није био мождани удар", рекао је Дарко Младић и додао:
"Разговарао сам са њим и он је звучао мање-више исто као што је јутрос звучао. Чекамо сада, обећали су да ће остале ствари да ураде у току сљедеће недјеље, па би требало да има све резултате до средине сљедеће недјеље, а онда надам се до краја недјеље да имамо то мишљење њихових експерата
По ономе што сам са њим причао и шта ми је докторица рекла, није био мождани удар. Дали је био или не видјећемо из докумената када буде магнетна резонанца".
Подсјећамо, Дарко Младић је раније рекао за АТВ да је његов отац пребачен у болницу, те да се "чини да је имао нови мождани удар"
"Чуо сам се са њим прије два и по сата, малоприје су ми јавили из Хага да су га поново пребацили у болницу. Изгледа да је поново имао мождани удар. Имао је симптоме, јавиће ми даље како се буде развијала ситуација", рекао је Младић за АТВ.
Механизам у Хагу још није донио одлуку о захтјеву породице и адвоката Ратка Младића да генерал због тешког здравственог стања буде пуштен на лијечење у Србију.
Истичући да нема никаквих промјена ни по питању генераловог здравственог стања, Младићев син рекао је да су породица и адвокати од подношења захтјева 23. априла у међувремену добили дозволу суда да објаве већи дио поднеска који су упутили Механизму.
Дарко Младић објаснио је да је тај документ, према процедури, практично имао карактер тајности док судија не нареди и одобри шта може да се објави.
"Наређење суда да објавимо јавни део поднеска стигло је прекјуче, а ми смо имали рок да то урадимо до данас. Ми смо јуче обавили то шта је требало да се редигује и они су данас то објавили", навео је Младићев син.
Према његовим ријечима, тај поднесак који је данас објављен, а који је практично поднесен јуче, само је јавни дио поднеска упућеног 23. априла.
"Међутим, нема ту ништа ново у смислу да је донесена нека одлука, него је нама просто дозвољено да објавимо већи део поднеска и одобрено нам је да тај поднесак може да иде у јавност", рекао је Дарко Младић.
