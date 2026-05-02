Најезда мишева уништава усјеве

АТВ
02.05.2026 14:44

Миш
Фото: pexels/ Siegfried Poepperl

Најезда мишева у западној Аустралији пријети усјевима и ланцима исхране због чега је Влада најавила да ће наставити напоре како би обуздала њен утицај на снабдијевање храном.

"Најезда мишева је веома тешка ситуација за пољопривреднике, за индустрију и за власти", рекао је министар енергетике Крис Боуен у телевизијском обраћању из Сиднеја.

Према локалним медијима, мишеви, који су стални проблем у аустралијским регионима познатим по узгоју житарица, заразили су фарме у држави Западна Аустралија, која представља главни такозвани појас пшенице.

Ситуација је навела произвођаче житарица да упозоре на губитке усјева и позову да се тражи снажнији отров за мишеве.

Боуен је рекао да влада лијевог центра наставља са мјерама како би смањила утицај пошасти на локално и прекоморско снабдијевање храном.

Аустралија, четврти највећи извозник пшенице на свијету, претрпјела је најгору пошаст мишева 1993. године, када су глодари уништили хиљаде хектара усјева и напали стоку на фармама свиња и пилића, преноси Срна.

