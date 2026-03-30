Пацови и мишеви бјеже због ове намирнице: Ријешите их се из свог дома

Нико не воли кад нежељени посјетиоци завире у његов врт или дом, а међу њима су најупорнији и најприлагодљивији глодари. Пацови и мишеви су изузетно сналажљиви и могу да пронађу пут чак и до најсигурнијих кутака, тражећи храну, склониште и место гдје ће се гнијездити. Срећом, постоје једноставне и природне методе које могу помоћи да их одвратите и заштитите свој простор, без употребе отрова или скупих препарата.
Пацови и мишеви бјеже из дворишта када осете мирис једне зачинске биљке, а пролеће је идеално вријеме за примену ове методе. Сад је сезона размножавања глодара, који су гладни, немирни и стално траже склониште, а куће и дворишта су идеално окружење за њих.
Према речима стручњака Глена Пескета, бијели лук је природно и јефтино рјешење које многи игноришу. “Пацови се увелико ослањају на свој њух како би се оријентисали и пронашли храну”, објаснио је и додао:
“Снажни сумпорни спојеви у белом луку преплављују њихова чула и потпуно их дезоријентишу. Надаље, глодари повезују мирис бијелог лука с отровним супстанцама. Овај механизам их природно одвраћа од приближавања подручјима гдје га детектују.”
Метода је једноставна и не захтјева никакво посебно знање. Поставите ченове бијелог лука око улазних тачака у ваш дом и врт. Обратите посебну пажњу на подруме, гараже, кухиње и таване – омиљена мјеста за гнежђење глодара. Ставите бели лук близу пукотина, спољашњих врата и било којих отвора кроз које би пацови могли да се ушуњају. Чак и најмање пукотине им могу омогућити приступ, па зато пажљиво проверите све спољашње површине свог дома.
Бијели лук није једини савезник против глодара. Уље бијелог лука, кајенски бибер и јабуково сирће дјелују слично и могу се користити комплементарно. Смањење нереда у вашем врту елиминише омиљена скровишта пацова.
Отпад од хране је главни фактор привлачења. Канте за смеће држите чврсто затворене и одмах очистите ако случајно нешто проспете. Уредна околина без доступних извора хране значајно смањује ризик од заразе.
Редовно провјеравајте темеље свог дома, просторе испод врата и вентилационе отворе. Попуните све пукотине које пронађете, без обзира на то колико мале изгледају. Пацови и мишеви могу се провући кроз изненађујуће мале рупе. И не заборавите: ако игноришете ране знакове заразе, ситуација може брзо да измакне контроли, а присуство глодара у вашем дому и дворишту представља и озбиљан здравствени ризик.
