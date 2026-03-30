Иран напао Саудијску Арабију, Катар и Јордан

Аваз

30.03.2026 17:05

Из Перзијског залива стижу извјештаји о најновијим нападима. Саудијско министарство одбране објавило је на мрежи Икс да је њихова противваздушна одбрана оборила пет пројектила и пет авиона, док је Бахрејн наводно пресрео осам пројектила и седам авиона у посљедња 24 сата.

Уједињени Арапски Емирати, Катар и Јордан такође су били мета ракетних и авио напада, а од којих је већина пресретнута.

Напад је пријављен напад у Кувајту, на подручје електране и постројења за десалинизацију морске воде. Индијски радник је погинуо.

Никола Јокић

Кошарка

Само три тандема прије њих: Јокић и Мареј исписали историју

Велику забринутост изазивају и напади на постројења за десалинизацију у државама Перзијског залива, која осигуравају питку воду за велику већину становништва, јер би уништење или поремећај рада тих постројења могао довести до озбиљне кризе.

Иранска војска данас је изјавила да Израел стоји иза напада на постројење за десалинизацију.

"Брутални напад израелског режима на кувајтско постројење за десалинизацију, изведен под изликом оптуживања Исламске Републике Иран, знак је подлости и корупције ционистичких окупатора", рекла је војска у изјави на државној телевизији.

Прочитајте више

Балистичка ракета

Свијет

Кога гађа Техеран? Турци оборили балистички пројектил лансиран из Ирана

3 ч

0
Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

Кошарка

Наставља се драма у Партизану: Црно-бијели се огласили због изјаве Предрага Мијатовића

3 ч

0
Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ

Хроника

Оптужена три лица за крађу струје, "Електрокрајину" оштетили за више од 21.000 КМ

4 ч

0
Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

Друштво

Синдикат ЖРС: Ако плата не буде исплаћена сутра, радници стају са радом

4 ч

0

Више из рубрике

Балистичка ракета

Свијет

Кога гађа Техеран? Турци оборили балистички пројектил лансиран из Ирана

3 ч

0
Рубио коначно открио све циљеве америчког рата у Ирану

Свијет

Рубио коначно открио све циљеве америчког рата у Ирану

4 ч

0
Америчка морнарица у Хормушком мореузу

Свијет

Иран неће контролисати Ормуски мореуз: "Они су луди вјерски фанатици"

5 ч

0
Умро Карлос Вестендорп

Свијет

Умро Карлос Вестендорп

6 ч

3

20

44

Више од 30 кућа под водом: Клизишта и поплаве угрожавају Сребреник и Живинице

20

38

Тиндер мијења правила због генерације З

20

36

Дајхман објавио колико је продао ципела и зарадио новца у БиХ

20

25

Козарска Дубица: За санацију пет кључних тачака на водозаштитним објектима 2,4 милиона КМ

20

19

У Дервенти стабилно, нема потребе за ванредним мјерама

