Кога гађа Техеран? Турци оборили балистички пројектил лансиран из Ирана

30.03.2026 16:56

Фото: Tanjug/AP

Турске снаге противваздушне одбране обориле су у ваздушном простору Турске балистички пројектил лансиран из Ирана, саопштено је из турског Министарства одбране.

У саопштењу се наводи да је пројектил неутрализован средствима НАТО-а за противваздушну одбрану размјештеним у источном Средоземљу.

Из Министарства додају да се све неопходне мјере предузимају одлучно и без оклијевања, како би се Турска заштитила од било какве пријетње својој територији или ваздушном простору.

