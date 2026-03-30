Кога гађа Техеран? Турци оборили балистички пројектил лансиран из Ирана

Турске снаге противваздушне одбране обориле су у ваздушном простору Турске балистички пројектил лансиран из Ирана, саопштено је из турског Министарства одбране.
У саопштењу се наводи да је пројектил неутрализован средствима НАТО-а за противваздушну одбрану размјештеним у источном Средоземљу.
Из Министарства додају да се све неопходне мјере предузимају одлучно и без оклијевања, како би се Турска заштитила од било какве пријетње својој територији или ваздушном простору.
20
44
20
38
20
36
20
25
20
19
