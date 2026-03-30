Иран неће контролисати Ормуски мореуз: "Они су луди вјерски фанатици"

Амерички државни секретар Марко Рубио коментарисао је растуће тензије с Ираном, поручивши да се пријетње Техерана о трајној контроли Ормуског мореуза и увођењу система наплате неће толерисати.
"То се неће дозволити", изјавио је Рубио, додајући да предсједник Доналд Трамп има на располагању низ опција да такав сценарио спријечи.
Рубио је упутио оштре критике на рачун иранског руководства.
"Ти људи су лудаци. Они су луди. Вјерски фанатици", рекао је Рубио.
Иако каже да примећује промјену у комуникацији иранских званичника, Рубио позива на опрез и провјеру њихових стварних способности.
"Очигледно постоје људи тамо који нам се обраћају на начине на које нам се претходни ирански вођа није обраћао", рекао је.
Нагласио је, међутим, да те најаве треба тестирати.
"Неке од ствари за које кажу да су спремни да учине – морамо да видимо могу ли их заиста и остварити. То морамо врло снажно тестирати", закључио је Рубио.
