Умро Карлос Вестендорп

Бивши високи представник у Босни и Херцеговини и некадашњи министар вањских послова Шпаније Карлос Вестендорп преминуо је данас у 89. години.
Једна од најзначајнијих прекретница у његовој каријери догодила се након мандата у Влади Шпаније, када је преузео позицију високог представника међународне заједнице у Босни и Херцеговини између 1997. и 1999. године.
Овдашњој јавности Вестендорп је познат по пријетњама званичницима, а највише по смјени тадашњег предсједника Републике Српске Николе Поплашена.
Осим тога, познат је и по наметању Закона о застави БиХ.
Вестендорп је био министар иностраних послова Шпаније између 1995. и 1996. године у влади Фелипеа Гонзалеза, у периоду који је обиљежило интензивирање европске агенде и активно учешће Шпаније у међународној политици.
