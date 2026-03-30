Умро Карлос Вестендорп

30.03.2026
Фото: Printscreen/Youtube/OHR

Бивши високи представник у Босни и Херцеговини и некадашњи министар вањских послова Шпаније Карлос Вестендорп преминуо је данас у 89. години.

Једна од најзначајнијих прекретница у његовој каријери догодила се након мандата у Влади Шпаније, када је преузео позицију високог представника међународне заједнице у Босни и Херцеговини између 1997. и 1999. године.

Овдашњој јавности Вестендорп је познат по пријетњама званичницима, а највише по смјени тадашњег предсједника Републике Српске Николе Поплашена.

Осим тога, познат је и по наметању Закона о застави БиХ.

Вестендорп је био министар иностраних послова Шпаније између 1995. и 1996. године у влади Фелипеа Гонзалеза, у периоду који је обиљежило интензивирање европске агенде и активно учешће Шпаније у међународној политици.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

