Нетанјаху наредио пуни приступ Цркви Светог гроба за патријарха Јерусалима

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху наложио је градским властима да обезбиједе пун и непосредан приступ Цркви Светог гроба за латинског патријарха Јерусалима, кардинала Пјербатисту Пицабалу, након што је полиција спријечила његов улазак због безбједносних мјера.
"Наложио сам надлежним органима да кардиналу Пјербатисти Пицабали буде омогућен пун и непосредан приступ Цркви Светог гроба у Јерусалиму. Из посебне бриге за његову безбједност, кардиналу Пицабали савјетовано је да се уздржи од служења мисе у Цркви Светог гроба. Иако разумијем ту забринутост, наложио сам органима реда да омогуће патријарху да служи обреде како жели", навео је Нетанјаху на "Иксу".
Света мјеста у Јерусалиму, значајна за хришћане, јевреје и муслимане, затворена су за вјернике више од мјесец дана усљед опасности од ракетних напада, с обзиром на то да Стари град нема склоништа.
Дијелови ракета су у више наврата падали на свега неколико метара од Цркве Светог гроба, Западног зида и џамије Ал Акса.
