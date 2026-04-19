Скандалозно понашање суда у Брчком: Осумњичени за обљубу дјетета пуштен на слободу

Полиција Брчко дистрикта лишила је слободе једно лице због основане сумње да је починило кривично дјело „Полни однос са дјететом млађим од 15 година“.
Након испитивања осумњиченог, Тужилаштво је поднијело приједлог за одређивање притвора, а према сазнањима до којих је дошао портал Провјерено, судија је овај приједлог одбио и пустио је на слободу осумњиченог.
Како незванично сазнаје портал "Провјерено", у питању је отац жртве, дјевојчице која има свега 13 година.
Према полицијском извјештају, сумња се да је злостављање трајало дужи временски период, а пријава је званично поднесена 16. априла 2026. године.
Оно што у овом тренутку изазива посебан гњев и невјерицу јавности јесте информација да, упркос тежини кривичног дјела, поступајући судија није одредио мјеру притвора осумњиченом оцу.
Оваква одлука отвара низ питања о безбједности жртве и даљем току истраге, с обзиром на то да се ради о породичним односима и могућем утицају на свједоке или понављање дјела.
Из Полиције Брчко дистрикта су у званичном саопштењу навели да су одмах по пријави поднијетој 16. априла ове године полицијски службеници предузели истражне мјере и радње у вези наведене пријаве, а којима је потврђено постојање основа сумње да је извршено наведено кривично дјело.
"Истога дана полицијски службеници су слободе лишили једно лице због постојања основа сумње да је извршило кривично дјело „Полни однос са дјететом млађим од 15 година“ из члана 207д. став (4) Кривичног закона Брчко дистрикта БиХ, који је уз Извјештај о почињеном кривичном дјелу предат Тужилаштву Брчко дистрикта БиХ које је Основном суду Брчко дистрикта БиХ поднијело приједлог за одређивање притвора", наводе из Полиције Брчко дистрикта.
Подсјетили на обавезу посебно обазривог поступања свих институција и медија како би се заштитио најбољи интерес дјетета и избјегле даље штетне посљедице по жртву.
