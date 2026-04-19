Овако данас изгледа чувена "Јудина жена", а у 51. години је шокирала свијет

АТВ
19.04.2026 16:36

Астрид Каролина Херера у серији "Јудина жена"
Теленовеле су некада, крајем прошлог вијека, биле јако популарне и гледале су се у свакој кући. Ипак, можда теленовела која је изазвала највише пажње и није била уобичајена љубавна прича јесте "Јудина жена".

Сви се сјећамо језиве музике и вијенца на глави мистериозне убице.

Јудина жена
Главну глумицу, односно Јудину жену играла је венецуеланска глумица Астрид Каролина Херера.

Ко је Астрид Каролина Херера?

Астрид Каролина Херера је венецуеланска глумица, бивша манекенка и носилац титуле Miss World 1984. године, која је током 80-их и 90-их постала једно од препознатљивих лица латиноамеричких теленовела. Рођена у Каракасу, своју каријеру је започела у свијету љепоте и моде, али је убрзо прешла у глуму, гдје је остварила највећи и најтрајнији успјех.

Током глумачке каријере, Астрид Каролина је играла у бројним популарним теленовелама које су се емитовале широм Латинске Америке и Европе. Публика је памти по улогама снажних, емотивних и често комплексних женских ликова, а улога у "Јудиној жени" јој је додатно донело популарност међу љубитељима теленовела.

Њена глума се одликовала израженом драматичношћу, елеганцијом и способношћу да пренесе интензивне емоције, што је типично за златно доба теленовела.

Осим глуме, Астрид Каролина је увијек била препозната и по својој софистицираној љепоти и класичном стилу. На врхунцу каријере важила је за једну од најљепших жена Латинске Америке, са препознатљивим нежним цртама лица, тамном косом и израженим, елегантним присуством на екрану.

Борба за потомство

У интервјуима је Астрид Каролина често истицала да је мајчинство била њена највећа жеља коју је дуго одлагала због каријере, а касније је имала здравствених препрека. Када је објавила вијест о трудноћи, 2014. године у 51. години, јавност у Латинској Америци је била подијељена - једни су је критиковали због "касних година", док су јој други честитали на храбрости.

То је постигла уз помоћ вантелесне оплодње (ВТО) послије много година борбе и неуспјелих покушаја.

Њена ћерка Миранда сада има 12 година. Астрид је веома активна на Инстаграму гдје често објављује њихове заједничке фотографије и снимке.

Како Астрид Каролина изгледа данас?

Данас, Астрид Каролина изгледа зрело и природно, са стилом који и даље одише елеганцијом, али више наглашава њену зрелост него гламур из младости. И даље је препознатљива по својој класичној љепоти, иако су године донијеле промјене које су очекиване и природне. Многи фанови истичу да је и данас задржала достојанствен и софистициран изглед, без обзира на то што више није активна у центру теленовела индустрије као раније.

Иако се данас ријеђе појављује у великим телевизијским пројектима, остаје упамћена као једна од икона латиноамеричке телевизије, глумица која је обиљежила читаву једну еру теленовела и оставила снажан траг код публике широм свијета.

(Она Телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

