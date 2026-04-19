Ћана испричала како је пала с моста

19.04.2026 08:51

Пјевачица Станојка Митровић, познатија као Ћана, огласила се након што су се појавиле информације о њеном здравственом стању, па чак и тврдње да је доживјела озбиљну повреду након пада са моста.

Ове вијести изазвале су забринутост међу њеним фановима, али је пјевачица одлучила да се лично обрати јавности и стави тачку на спекулације.

Нагласила је да се ради о старом догађају из 2011. године, о којем је недавно говорила у једној емисији. Пјевачица је искористила прилику и да се захвали свима који су јој упутили поруке подршке и бриге, али и да поручи да је тренутно у одличном стању и потпуно посвећена припремама за предстојећи концерт на Ташмајдану.

Задобила тешке повреде

Ћана је отворила је душу и подијелила детаље језиве незгоде коју је доживјела на Озрену, када је пала са моста и задобила тешке тјелесне повреде.

Марко Булат приведен у полицијску станицу

Све се одиграло током љетње сезоне када је пјевачица била потпуно исцрпљена од бројних наступа и обавеза.

Ћана истиче да је свему кумовао умор, те је до детаља описала како је дошло до овог стравичног тренутка.

- Пјевала сам на великом традиционалном збору на Озрену. Дошла сам кући у пет сати, а треба већ у девет да устанем и била сам баш уморна. Увијек када треба да устанем и идем негдје, навијем сат, али пошто сам јако одговорна, и прије аларма се пробудим. Ауто је био паркиран на сунцу, и ако се нашминкам од врућине има све да се разлије, па сам одлучила да препаркирам ауто – започела је причу Ћана.

Пјевачица је у пиџами изашла да препаркира возило у хладовину, а онда ју је тренутак непажње током наизглед безазленог разговора умало коштао живота.

- Био је ту неки мост, и прекопута има неко дрвеће, хладовина. Изашла сам у пиџами и препаркирала сам ауто и враћала се преко моста. Када сам се враћала, срела сам двије жене која су ми рекле: „Откуд ти, било је синоћ лудило“. Ја сам тако причала са њима и ишла у другу страну. заборавила да мост нема ограду и само сам нестала, не знам ни шта се десило. Само су ми кључеви одлетјели, осјетила сам снажан бол и да ми је пукла рука, нисам могла да се помјерим. Четири ребра сам поломила, унаказила сам се. Нисам могла ни да изађем одатле, зато што 2,5 метара висине има мост – испричала је пјевачица.

Додаје да је у секунди настала паника. Преплашене пролазнице су вриштале, а у помоћ су јој притрчали муж и свекар.

– Оне су почеле да вриште, а свекар и муж су били у близини, и дотрчали су јер чују да запомажем, а не знају одакле. Дозивала сам их, јер сам имала осјећај да ћу да се онесвијестим од бола. Молила сам Бога да што прије дођу, јер ако се онесвијестим, не знам како ће ме извадити одатле. Када промашиш један степеник, зна да буде опасно, а замислите са 2,5 метара када се падне. Као врећа сам пала, одвезли су ме у болницу, рекли су да ће вјероватно морати да оперишу руку и послали ме за Београд. На крају нисам оперисана, али сам била шест недјеља у гипсу - рекла је она за Гранд.

