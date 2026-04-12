Прекинут програм у Елити због жестоког сукоба

Током емитовања радио-емисије "С места сплачине", дошло је до оштре расправе између Милене Качавенде и Данила Даче Виријевића, која је убрзо ескалирала у отворени сукоб.
Расправа је започела неслагањем око начина вођења емисије и односа према гостима, а Милена је колеги замјерила што је оптужује за пристрасност.
У жустром обраћању истакла је да не прихвата такве критике, наглашавајући да проблем не види у себи, већ у томе што поједини гости, попут Филипа, немају довољно простора да одговоре због начина вођења емисије.
Такође му је поручила да не покушава да је упоређује са другима, уз опаску да сматра да је превише понио улогу водитеља.
"Ти мени не можеш да говорис да сам пристрасна. Филип од твог ср*ња не може да прича, а то што ти се не свиђају одговори су друга прича. Немој ти мени више да упоређујеш. Ти си овдје водитељ и мало си се примио", урлала је Милена.
Са друге стране, Дача је узвратио тврдњом да поједини учесници сами изазивају реакције јер избјегавају конкретне одговоре на постављена питања.
"Филип изазива реакције јер неће да одговара", додао је Дача.
"Ти желиш да дођу да их пљују", додала је Милена.
"Као што пљују Анели, Станију, Асмина... Ти си рекла да треба да истјерамо Ивана", рекао је Дача.
"Не Ивана, он је био планиран, а шта је са другима? Могу ли Теодора и Филип да причају?", наставила је Качавенда.
"Филип не одговара кад се постављају питања", рекао је Дача.
"Видим теби је баш одговорио, г*вно мало", додала је Качавенда.
