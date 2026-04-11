Ава Карабатић примљена у Ургентни, обавијештена полиција

Аутор:АТВ
Старлета Ава Карабатић (38) примљена је у Ургентни центар у Београду због видних повреда у предјелу главе и лица, како незванично сазнаје "Телеграф"!
Карабатић је у болницу довезена санитетским возилом након чега јој је медицинско особље констатовало повреде.
Инциденту је, како "Телеграф" сазнаје од извора упућеног у случај, претходила вербална расправа између ње и њеног партнера Л. З. (35) након које је наводно дошло и до физичког контакта.
Кошарка
Хоби Душка Вујошевића иза њега оставио милионско богатство
Према наводима извора, до сукоба је дошло у стану у Београду, а Л. З, како је Карабатић наводно изјавила, нанио јој је ударце рукама.
О случају је обавијештена полиција, а Карабатићева је, уз медицинску документацију и повредну листу, упућена да да изјаву у надлежној полицијској станици.
Поменути портал контактирао је Аву Карабатић поводом овог догађаја, али се није одазвала на позиве.
Подсјетимо, Ава се огласила крајем децембра прошле године и истакла да њен вјереник заиста постоји, иако је грешком подијелила фотку са описом гдје пише да је на истој "измишљени АИ партнер".
"У теби сам пронашла дом који нисам знала да тражим", написала је Ава Карабатић у опису објаве, али се овдје није зауставила.
Фудбал
Туга у српском клубу: Умро Иван Бабић
"Ако желиш да прилагодим слику да изгледате реалније могу промијенити позадину... За**бавам се! Надам се да је кроз овај примјер постало јасније колико развој и примјена вјештачке интелигенције са собом носе одређене ризике и негативне посљедице. Иако је моја прича реална и темељи се на стварном искуству, важно је нагласити да је велик број садржаја генерисаних уз помоћ вјештачке интелигенције дјелимично или у потпуности измишљен, али представљен на начин који оставља снажан дојам вјеродостојности. Такви садржаји не утичу искључиво на међуљудске и љубавне односе, већ могу имати далекосежне посљедице и у знатно озбиљнијим подручјима, укључујући друштвене, правне, сигурносне и етичке аспекте. Управо зато нужно је развијати критичко размишљање, јасно дефинисане регулаторне оквире, те одговорну и етичку примјену технологије, како би се смањио потенцијал за злоупотребу и очувало повјерење јавности", додала је Ава.
Ава је приложила и снимак као доказ и додала:
"Видим да је отишло предалеко, па да станем томе на крај. Као шта видите Лазар-Иван постоји и заиста смо у вези, тако да вас нећу више зезати!".
Иначе, прије свега, Ава је представила свог дечка Лазара, тврдећи да је њихова љубавна прича почела још у факултетским данима у Задру.
"Иако мој дечко Лазар није за медијска појављивања и не воли се показивати, успела сам да га наговорим бар за једну заједничку слику. Како је живот чудан... судбина нас опет споји", написала је Ава Карабатић.
