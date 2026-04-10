Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

10.04.2026 22:18

Милан Станковић пјевач из Србије
Фото: Screenshot / YouTube

Пјевач Милан Станковић већ годинама привлачи пажњу јавности својим повлачењем из естрадног живота, док свако његово ријетко појављивање додатно подгријава интересовање за његову свакодневицу.

Иако се у посљедње вријеме готово уопште не оглашава, познато је да често посјећује манастире, што је подстакло гласине о могућем замонашењу, о чему, ипак, никада није јавно говорио.

Ротација полиција

Свијет

Дјечак (9) пронађен го у кобмију на гомили смећа: Отац дао бизарно објашњење

Овога пута, поводом Великог петка, направио је изузетак и са пратиоцима подијелио симболичну фотографију: у руци држи савршено црвено офарбано јаје.

Милан подијелио објаву чуваркуће с пратиоцима

Према традицији, управо то прво јаје назива се чуваркућа и вјерује се да доноси заштиту, мир и благостање дому.

Комшије о Милану Станковићу

Екипа "Курира" посјетила је недавно крај у ком пјевач живи. У питању је елитно, али врло мирно насеље, далеко од прометних улица и градске гужве, али близу центра града.

Срђан Лазендић

Друштво

Математичара Срђана Лазендића живот одвео у Белгију, али Добој не заборавља

Тамо су поразговарали с његовим комшијама, од којих су сазнали нове детаље из његовог приватног живота.

"Милана нећете наћи овдје у стану. Није овдје већ неко вријеме. Вријеме васкршњег поста проводи посјећујући манастире. Колико знам, друштво на ходочашћу му прави мајка. Монаси им читају молитве и дају света уља. Њему то много значи. Иначе, немам баш неко лијепо мишљење о њему. Не умије да се јави, није претјерано љубазан према нама. Из стана иде право у аутомобил. Виђам га често с неком готовом храном, коју узима ту у близини. Некад му је долазило често и друштво у стан, сад нема ни тога. Чудан лик", рекао је комшија.

Чиме се бави Милан Станковић

Подсјетимо, иако се нагађало да ће постати искушеник у манастиру Подмаине у Црној Гори, из ове светиње су потврдили да је пјевач код њих боравио искључиво зарад проналажења духовног мира.

Košarka, lopta

Кошарка

Лоше вијести за Црвену звезду

С обзиром на то да готово и нема наступе, многи су се питали који су његови извори прихода.

Права истина је да се Милан Станковић окренуо потпуно другачијој професији.

Наиме, он је развио изузетно успјешан ауто-превознички бизнис у Чикагу, на чију је идеју дошао када је прије двије године провео неколико мјесеци у САД.

Више из рубрике

Драгана Мирковић у љубичастој хаљини позира.

Сцена

Драгана Мирковић показала како изгледа Велики петак у њеном дому: Један детаљ свима привукао пажњу

1 ч

0
Џејла Рамовић, исјечак из спота за пјесму 1004

Сцена

Џејла Рамовић објавила 1004, шири се одушевљење

7 ч

0
Пјевачица Дара Бубамара позира у купаћем костима поред базена

Сцена

Откривено ко је нови момак Даре Бубамаре: Млађи је од ње 20 година

11 ч

0
Буба Корели

Сцена

Буба Корели отплатио казну затвора у износу од 24.000 КМ

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

39

Пуцњава у центру града: Трагови крви видљиви на тротоару

22

36

Пораз Партизана у мечу који је био у знаку Бујошевића

22

30

Шта значи ако се пробудите између 3 и 4 сата ујутру?

22

27

Свења ухапшен након осам мјесеци бјекства

22

18

Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

