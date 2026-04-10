Милан Станковић на Велики петак прекинуо шутњу

Аутор:АТВ
Коментари:0
Пјевач Милан Станковић већ годинама привлачи пажњу јавности својим повлачењем из естрадног живота, док свако његово ријетко појављивање додатно подгријава интересовање за његову свакодневицу.
Иако се у посљедње вријеме готово уопште не оглашава, познато је да често посјећује манастире, што је подстакло гласине о могућем замонашењу, о чему, ипак, никада није јавно говорио.
Овога пута, поводом Великог петка, направио је изузетак и са пратиоцима подијелио симболичну фотографију: у руци држи савршено црвено офарбано јаје.
Према традицији, управо то прво јаје назива се чуваркућа и вјерује се да доноси заштиту, мир и благостање дому.
Екипа "Курира" посјетила је недавно крај у ком пјевач живи. У питању је елитно, али врло мирно насеље, далеко од прометних улица и градске гужве, али близу центра града.
Тамо су поразговарали с његовим комшијама, од којих су сазнали нове детаље из његовог приватног живота.
"Милана нећете наћи овдје у стану. Није овдје већ неко вријеме. Вријеме васкршњег поста проводи посјећујући манастире. Колико знам, друштво на ходочашћу му прави мајка. Монаси им читају молитве и дају света уља. Њему то много значи. Иначе, немам баш неко лијепо мишљење о њему. Не умије да се јави, није претјерано љубазан према нама. Из стана иде право у аутомобил. Виђам га често с неком готовом храном, коју узима ту у близини. Некад му је долазило често и друштво у стан, сад нема ни тога. Чудан лик", рекао је комшија.
Подсјетимо, иако се нагађало да ће постати искушеник у манастиру Подмаине у Црној Гори, из ове светиње су потврдили да је пјевач код њих боравио искључиво зарад проналажења духовног мира.
С обзиром на то да готово и нема наступе, многи су се питали који су његови извори прихода.
Права истина је да се Милан Станковић окренуо потпуно другачијој професији.
Наиме, он је развио изузетно успјешан ауто-превознички бизнис у Чикагу, на чију је идеју дошао када је прије двије године провео неколико мјесеци у САД.
