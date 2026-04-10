Откривено ко је нови момак Даре Бубамаре: Млађи је од ње 20 година

Пјевачица Дара Бубамара већ неко вријеме ужива у емотивној вези са партнером који је од ње млађи чак двије деценије. Иако су се у јавности појавиле бројне спекулације да је њен изабраник изузетно имућан и успјешан бизнисмен из иностранства, истина о његовом занимању је ипак другачија.
Наиме, како се наводи, дечко Даре Бубамаре ради у једном ресторану као менаџер.
„Он заправо ради као менаџер у једном ресторану у Дубаију. Није никакав тајкун нити милионер, али је вредан момак који се сам изборио за своју позицију. Дари то уопште не смета, напротив - њој је важно да је пажљив и да је воли”.
Њихова веза, како се наводи, функционише без већих турбуленција упркос великој разлици у годинама, а пар често и путује заједно.
Ипак, Дара доноси свесну одлуку да вешто скрива његов идентитет на друштвеним мрежама, прекривајући му лице или бирајући углове фотографисања који га не откривају у потпуности. Разлог за овакав потез певачице лежи у њеној жељи да сачува своју приватност далеко од очију јавности:
„Свјесна је да би, чим би га потпуно показала, кренуле разне приче и нагађања. Зато га и даље "крије", иако су веома блиски и често заједно путују”.
Дара Бубамара је недавно у разговору за "Блиц" рекла да је заљубљена.
"Јако ми је лијепо, мислим да сам нашла свог партнера који ме испуњава емотивно и пажњом. Он је исти као ја енергетски, миран је када треба, уме да ме смири када треба, да поприча са мном... Освојио ме је свачим. Искрено, не желим пуно да причам о приватном животу, не зато што имам било шта да кријем о њему. Нема дјевојку, није ожењен, млад је, лијеп, згодан... Једноставно, желим да чувам своју приватност јер знам шта ми се дешавало у прошлим везама", рекла нам је Дара која је сина упознала са изабраником.
"Коста га је упознао, обожава га. Није да се водим тиме "млађе - слађе", али тако се деси. Морам признати да је свакако некада он зрелији од мене. Не гледам године. Дан смо провели лијепо, нисмо били заједно јер он није био ту, али смо на телефону били. Он долази за неколико дана, па ћемо прославити. Обоје смо јако романтични.
Иначе, Дара Бубамара рекла је учесници из "Звезда Гранда" да треба да смрша, она се осушила.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
