Полиција тражила Кристијана и Мишу Паскулова у Стелином стану: Познато шта је Голубовић складиштио у дому пријатељице

Коментари:0
У београдској општини Звездара претходних дана одигравала се драма која је узнемирила станаре једне мирне улице. Припадници полиције појавили су се на адреси куће која је некад била у власништву пријатељице Кристијана Голубовића, Стеле Станисављевић, чије је беживотно тијело пронађено у вентилационом отвору. У тој кући је Станисављевићева својевремено живјела с породицом.
Према ријечима очевидаца, полиција се распитивала и за Мишу Паскулова, човјека који је био у емотивној вези са Станисављевићевом.
"Прије неки дан је била полиција. Видите, ролетне су спуштене. Тражили су Кристијана и Мишу Паскулова", испричао је један комшија, који је желио да остане анониман, показујући ка затвореној кући која, како каже, већ неко вријеме дјелује напуштено.
Сцена
Кристијан Голубовић добија некретнину на поклон, Стелин дечко донио одлуку
Иако објекат више није у Стелином власништву, извори с терена тврде да Кристијан Голубовић ову некретнину и даље користи, макар дјелимично. У кући складишти личне ствари, али и предмете који припадају његовој бившој партнерки Кристини Спалевић. Управо та чињеница додатно компликује ситуацију, будући да формално-правни статус боравка у објекту остаје нејасан. У то се увјерила и екипа Курира коју је Кристијан недавно угостио у овој некретнини.
Комшије наводе да су у посљедње време ријетко виђали да неко улази у кућу или излази из ње, што додатно подгријава сумње и нагађања.
"Раније је било неких долазака, али сад ништа. Све је затворено, као да нико не живи ту", додаје други саговорник.
Србија
Подсјетимо, Голубовић је недавно за Курир изнео и тврдње о томе како су, према његовим ријечима, настале оптужбе против Мише, наводећи да иза свега стоје, како каже, "хејтери" и различите спекулације које су се појавиле у јавности.
"Оптужили су га хејтери. Кажу да смо је донијели у тепиху и истерсли из тепиха у вентилациони отвор. Хаос. Миша има срећу да сам се ја са Кристином посвађао и да сам слободан и верујте да ја нисам слободан, он не би издржао без Стеле ни пет дана. Морао бих да бринем о његовим мачкама", испричао је Голубовић.
Србија
2 седм0
Србија
2 седм0
Србија
2 седм0
Хроника
2 седм0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
36
18
26
18
20
18
12
Тренутно на програму