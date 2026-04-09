Полиција тражила Кристијана и Мишу Паскулова у Стелином стану: Познато шта је Голубовић складиштио у дому пријатељице

09.04.2026 09:27

Кристијан Голубовић ријалити учесник
У београдској општини Звездара претходних дана одигравала се драма која је узнемирила станаре једне мирне улице. Припадници полиције појавили су се на адреси куће која је некад била у власништву пријатељице Кристијана Голубовића, Стеле Станисављевић, чије је беживотно тијело пронађено у вентилационом отвору. У тој кући је Станисављевићева својевремено живјела с породицом.

Постала складиште

Према ријечима очевидаца, полиција се распитивала и за Мишу Паскулова, човјека који је био у емотивној вези са Станисављевићевом.

"Прије неки дан је била полиција. Видите, ролетне су спуштене. Тражили су Кристијана и Мишу Паскулова", испричао је један комшија, који је желио да остане анониман, показујући ка затвореној кући која, како каже, већ неко вријеме дјелује напуштено.

Кристијан Голубовић добија некретнину на поклон, Стелин дечко донио одлуку

Иако објекат више није у Стелином власништву, извори с терена тврде да Кристијан Голубовић ову некретнину и даље користи, макар дјелимично. У кући складишти личне ствари, али и предмете који припадају његовој бившој партнерки Кристини Спалевић. Управо та чињеница додатно компликује ситуацију, будући да формално-правни статус боравка у објекту остаје нејасан. У то се увјерила и екипа Курира коју је Кристијан недавно угостио у овој некретнини.

Комшије наводе да су у посљедње време ријетко виђали да неко улази у кућу или излази из ње, што додатно подгријава сумње и нагађања.

"Раније је било неких долазака, али сад ништа. Све је затворено, као да нико не живи ту", додаје други саговорник.

Испливала тајна о Стели Савић чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

"Кажу да смо је донијели у тепиху и истресли у вентилациони отвор"

Подсјетимо, Голубовић је недавно за Курир изнео и тврдње о томе како су, према његовим ријечима, настале оптужбе против Мише, наводећи да иза свега стоје, како каже, "хејтери" и различите спекулације које су се појавиле у јавности.

"Оптужили су га хејтери. Кажу да смо је донијели у тепиху и истерсли из тепиха у вентилациони отвор. Хаос. Миша има срећу да сам се ја са Кристином посвађао и да сам слободан и верујте да ја нисам слободан, он не би издржао без Стеле ни пет дана. Морао бих да бринем о његовим мачкама", испричао је Голубовић.

Прочитајте више

Полиција Србија

Србија

Отвор је мали, не може тек тако да упадне: Станари зграде у чијем вентилационом отвору је пронађено тијело открили детаље

2 седм

0
Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

Србија

Жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору била другарица Кристијана Голубовића

2 седм

0
Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

Србија

Ово је жена чије је тијело пронађено у вентилационом отвору: Испливали нови детаљи хорора

2 седм

0
Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

Хроника

Све већа мистерија смрти жене чије је тијело пронађено у вентилационом отвору

2 седм

0

Више из рубрике

Умро глумац из "Игре престола": "Отишао је титан риђе косе"

Сцена

Умро глумац из "Игре престола": "Отишао је титан риђе косе"

10 ч

0
Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

Сцена

Весна Змијанац имала тешко д‌јетињство, мајка је оставила

20 ч

0
Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.

Сцена

Жељко Митровић купио сарајевску телевизију

21 ч

0
Зорица Брунцлик

Сцена

Водитељка открила информације о стању Зорице Брунцлик: Већ учествује у снимањима

1 д

0

