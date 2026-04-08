Жељко Митровић купио сарајевску телевизију

АТВ
08.04.2026 21:56

Жељко Митровић у плавој мајици сједи у студију и у рукама држи оловку.
Жељко Митровић власник Пинка, купио је нову телевизију у БиХ.

Наиме, Митровић је потврдио куповину сарајевске ТВ Алфа, чиме је та телевизија постала дио његове медијске групације.

У отвореном обраћању, Митровић је објаснио позадину сукоба са БХ Телекомом, најавио куповину још једне телевизије и открио како ће изгледати програм нове ТВ Алфе.

Коментаришући потезе БХ Телекома, које види као покушај опструкције и онемогућавања гледаоцима да прате најпопуларније канале, Митровић је послао јасну поруку:

- Ми смо као хидра, кад нам одсјеку главу, израсту нам три! То је наша стратегија. На сваки покушај блокаде одговорићемо троструко већим присуством - поручио је Митровић.

Он је потврдио да је куповина ТВ Алфе само први корак, те да ће у наредних неколико дана портфолио компаније бити богатији за још једну телевизијску станицу, чиме ће Пинкова понуда у БиХ бити јача него икада прије.

Митровић је детаљно објаснио и планове за новоформирану телевизију у Сарајеву. Према његовим ријечима, ТВ Алфа неће бити само локални емитер, већ модерна медијска кућа.

Митровић за Пинк говори да Алфу очекује комплетна реконструкција, велика улагања у технику и сценографију.

Програмски концепт: ТВ Алфа ће емитовати најпопуларније Пинкове формате, али ће задржати и развијати сопствену продукцију прилагођену локалном тржишту.

