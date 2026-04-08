Жељко Митровић купио сарајевску телевизију

Жељко Митровић власник Пинка, купио је нову телевизију у БиХ.
Наиме, Митровић је потврдио куповину сарајевске ТВ Алфа, чиме је та телевизија постала дио његове медијске групације.
У отвореном обраћању, Митровић је објаснио позадину сукоба са БХ Телекомом, најавио куповину још једне телевизије и открио како ће изгледати програм нове ТВ Алфе.
Коментаришући потезе БХ Телекома, које види као покушај опструкције и онемогућавања гледаоцима да прате најпопуларније канале, Митровић је послао јасну поруку:
- Ми смо као хидра, кад нам одсјеку главу, израсту нам три! То је наша стратегија. На сваки покушај блокаде одговорићемо троструко већим присуством - поручио је Митровић.
Он је потврдио да је куповина ТВ Алфе само први корак, те да ће у наредних неколико дана портфолио компаније бити богатији за још једну телевизијску станицу, чиме ће Пинкова понуда у БиХ бити јача него икада прије.
Митровић је детаљно објаснио и планове за новоформирану телевизију у Сарајеву. Према његовим ријечима, ТВ Алфа неће бити само локални емитер, већ модерна медијска кућа.
Митровић за Пинк говори да Алфу очекује комплетна реконструкција, велика улагања у технику и сценографију.
Програмски концепт: ТВ Алфа ће емитовати најпопуларније Пинкове формате, али ће задржати и развијати сопствену продукцију прилагођену локалном тржишту.
