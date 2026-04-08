Повлачење Вашингтона из НАТО-а могућа тема разговора Трампа и Рутеа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп вјероватно ће током састанка са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом покренути питање могућег повлачења Сједињених Држава из Алијансе, рекла је портпарол Бијеле куће Каролин Левит.
"То је нешто о чему је предсједник већ причао и мислим да је то нешто о чему ће предсједник разговарати са Рутеом. Можда ће и сам Трамп рећи нешто више о томе послије састанка", рекла је Левитова на брифингу одговарајући на питање о Трамповим плановима да повуче САД из НАТО-а.
Она је додала да се Трамп радује искреном и отвореном разговору са Рутеом поводом обећања генералног секретара НАТО-а да ће Алијанса помоћи у обезбјеђивању слободне пловидбе кроз Ормуски мореуз.
