Logo
Large banner

Повлачење Вашингтона из НАТО-а могућа тема разговора Трампа и Рутеа

Аутор:

АТВ
08.04.2026 21:26

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп вјероватно ће током састанка са генералним секретаром НАТО Марком Рутеом покренути питање могућег повлачења Сједињених Држава из Алијансе, рекла је портпарол Бијеле куће Каролин Левит.

"То је нешто о чему је предсједник већ причао и мислим да је то нешто о чему ће предсједник разговарати са Рутеом. Можда ће и сам Трамп рећи нешто више о томе послије састанка", рекла је Левитова на брифингу одговарајући на питање о Трамповим плановима да повуче САД из НАТО-а.

Она је додала да се Трамп радује искреном и отвореном разговору са Рутеом поводом обећања генералног секретара НАТО-а да ће Алијанса помоћи у обезбјеђивању слободне пловидбе кроз Ормуски мореуз.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Америка

НАТО

Марк Руте

Хормушки мореуз

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner