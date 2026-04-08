Осуђена жена која је ''убила'' Метјуа Перија

08.04.2026 21:06

Глумац Метју Пери.
Фото: Јутјуб/скриншот

Жена позната као "Краљица кетамина", која је обезбиједила смртоносну дозу дроге која је убила глумца Метјуа Перија, осуђена је на 15 година затвора.

Џасвин Санга је првобитно негирала оптужбе, али је пристала да промијени исказ у потписаној изјави прошле године, само неколико недјеља прије него што је требало да јој почне суђење.

У изјави о утицају на жртву, поднијетој уочи рочишта за изрицање пресуде, Перијева маћеха Деби описала је Сангу као „бездушну“ и позвала судију да јој изрекне максималну затворску казну.

Звијезда серије Пријатељи преминуо је у октобру 2023. године у 54. години. Годинама се борио са зависношћу, али је годину дана прије смрти, током периода апстиненције, објавио мемоаре.

Он је користио кетамин преко свог редовног љекара као легалан, али незваничан третман за депресију, али је у недјељама прије смрти почео да тражи веће количине ове дроге на илегалан начин.

Пет особа, укључујући љекаре и глумчевог личног асистента, изјаснило се кривим по различитим оптужбама у вези са његовом смрћу. Санга је трећа особа којој је изречена пресуда.

У децембру прошле године, Салвадор Пласенсија, љекар, осуђен је на двије и по године затвора због илегалног снабдијевања Перија кетамином у недјељама прије његове смрти. Још један љекар, Марк Чавез, осуђен је на осам мјесеци кућног притвора након што је признао да је продавао кетамин Пласенсији. Санга је у септембру признала кривицу по различитим тачкама оптужнице, укључујући дистрибуцију кетамина са смртним исходом.

Такође је признала да је продавала дрогу другом мушкарцу, Кодију Меклорију (33), који није био повезан са Перијем, прије његове смрти усљед предозирања 2019. године.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

