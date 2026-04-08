Теа Ковачевић бриљирала у Индији, па се прикључила репрезентацији

08.04.2026 21:01

Тенисерка из Градишке Теа Ковачевић
Од прошле године дио тениске репрезентације БиХ је и млада Теа Ковачевић.

Иако има само 15 година Теа се већ доказује и на сениорским турнирима. Равно на терене у парку Младен Стојановић стигла је из Индије, гдје је играла своје прво сениорско финале неког турнира. Полуфинални дуел од скоро четири сата оставио је трага да Теа у финалу не покаже најбоље од себе, али је ипак, додаје, пресрећна што је сама себи долазила да је зрела за искорак више.

Првог дана Били Џин Кинг Купа БиХ је поражена од Грчке, репрезентације која је главни фаворит за пласман у виши ранг. Теа се нада да на домаћем терену уз подршку публике до краја могу да изненаде.

За Теу одмора нема. Наредни изазов за ову младу тенисерку је турнир у Словачкој сљедеће седмице, а све са главним циљем. Да скупи што више бодова и домогне се квалификација за јуниорски Ролан Гарос.

