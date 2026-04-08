Logo
Large banner

Преминула Јармила Папић

Аутор:

АТВ
08.04.2026 20:54

Коментари:

0
Преминула Јармила Папић, истакнути стоматолог из Бањалуке
Фото: РТРС

Јармила Папић, дугогодишњи стоматолог и истакнути здравствени радник, преминула је данас у 84. години живота, пише РТРС.

Јармила Папић рођена је 26. јула 1942. године у Теслићу. Основну школу и Гимназију завршила је у Бањалуци, а на Стоматолошком факултету Универзитета у Загребу дипломирала је 1966. године.

Магистарски рад из области оралне хирургије одбранила је 1978. године на Универзитету у Сарајеву, док је специјализацију из клиничке протетике завршила 1989. године.

Дуго година била је начелник Стоматолошке службе Дома здравља Бањалука, гдје је дала значајан допринос развоју стоматолошке заштите.

bijela kuća-11092025

Свијет

Бијела кућа: Ормуски мореуз је отворен, нетачни наводи иранских медија

Такође, једно вријеме обављала је функцију предсједника Љекарске коморе доктора медицине и стоматологије Републике Српске.

Дуги низ година радила је и као виши асистент на Катедри за клиничку протетику Стоматолошког факултета у Бањалуци, учествујући у образовању и стручном усавршавању бројних генерација стоматолога.

Прим. др мр сци Јармила Папић била је супруга истакнутог спортског новинала Лимуна Папића и иза себе је оставила кћерке Драгану и Татјану са породицама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Икона Господа Исуса Христа на куполи у Цркви.

Друштво

Сутра је Велики четвртак: Ево шта дјевојке требају вечерас урадити како би сазнале за кога ће се удати

12 ч

0
Мушкарац стоји поред аута и точи гориво.

Друштво

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

13 ч

0
Vremenska prognoza, Banjaluka, vrijeme, oblaci

Друштво

Спремите топлију одјећу: Стиже драстичан пад температуре

15 ч

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Друштво

МУП Српске издао забране, ево за кога важе

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

07

54

Непознате околности: Дјевојка пала са око 20 метара висине

07

48

Несметано одвијање саобраћаја

07

46

Гробари изашли на Плави мост и послали посљедњу поруку Душку Вујошевићу

07

42

Једна од најтежих битака у новијој српској историји почела прије 27 година

07

32

Побједа Денвера, овакав низ се први пут десио у ери Николе Јокића

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner