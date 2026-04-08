Преминула Јармила Папић

Јармила Папић, дугогодишњи стоматолог и истакнути здравствени радник, преминула је данас у 84. години живота, пише РТРС.
Јармила Папић рођена је 26. јула 1942. године у Теслићу. Основну школу и Гимназију завршила је у Бањалуци, а на Стоматолошком факултету Универзитета у Загребу дипломирала је 1966. године.
Магистарски рад из области оралне хирургије одбранила је 1978. године на Универзитету у Сарајеву, док је специјализацију из клиничке протетике завршила 1989. године.
Дуго година била је начелник Стоматолошке службе Дома здравља Бањалука, гдје је дала значајан допринос развоју стоматолошке заштите.
Такође, једно вријеме обављала је функцију предсједника Љекарске коморе доктора медицине и стоматологије Републике Српске.
Дуги низ година радила је и као виши асистент на Катедри за клиничку протетику Стоматолошког факултета у Бањалуци, учествујући у образовању и стручном усавршавању бројних генерација стоматолога.
Прим. др мр сци Јармила Папић била је супруга истакнутог спортског новинала Лимуна Папића и иза себе је оставила кћерке Драгану и Татјану са породицама.
