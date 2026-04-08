Logo
Large banner

Спремите топлију одјећу: Стиже драстичан пад температуре

Аутор:

АТВ
08.04.2026 16:58

Коментари:

0
Фото: АТБ

Након неколико дана који су више подсјећали на љето него на април, стиже нам хладан туш! Босну и Херцеговину већ у наредном периоду очекује драстичан пад температуре који ће нас нагло вратити у реалност.

Познати метеоролог Недим Сладић, чије прогнозе помно прати цијели регион, потврдио је да је изнадпросјечно топлом времену дошао крај. Тренутних, готово љетних 26 степени Целзијуса, брзо ће постати прошлост.

„С обзиром на негодовање, управа нумеричких модела је одлучила да са 26 паднемо на око 14 до 19 степени наредних дана, а данас од 11 до 17, на југу до 21 степен“, поручио је Сладић у свом препознатљивом стилу путем друштвених мрежа.

Продор хладноће са сјевероистока

Према његовим ријечима, права промјена стиже са сјевероистока, одакле продире хладна ваздушна маса која ће захватити наше крајеве. Најкритичније ће бити у петак ујутро, када ће се грађани Босне и Херцеговине пробудити на температурама које ће бити опасно близу нуле.

„Јутро у петак биће доста хладније, будући да продире хладнији ваздух са сјевероистока који нас захвата по периферији. Тада ћемо у Босни бити ближе нули, док ће касније температуре бити већином изнад пет степени“, појаснио је Сладић.

Ова промјена доноси повратак вриједностима које су примјереније овом добу године. Љетне мајице и лагану обућу замијениће јакне, јер нас очекују знатно свјежија јутра и умјереније дневне температуре. Питање је само – јесмо ли спремни за овај изненадни температурни ролеркостер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

прогноза

Прогноза за Васкрс

дугорочна временска прогноза

хладно вријеме

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner