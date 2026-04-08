Сутра сунчано уз умјерену облачност

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Ујутро ће бити свјеже, понегд‌је са слабим мразом. До поднева ће бити претежно сунчано у већини пред‌јела, док ће на сјеверу доћи до постепеног наоблачења, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Облачност ће се током послијеподнева и вечери ширити ка свим крајевима, углавном без падавина.

У ноћи на петак, 10. април, очекује се постепено разведравање, а на западу и даље облачно.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан сјеверних смјерова, на југу током јутра на ударе и јака бура.

Минимална температура ваздуха износиће од минус један до пет, на југу до девет, у вишим пред‌јелима од минус три, а максимална од 12 до 20, у вишим пред‌јелима од осам Целзијусових степени.

У Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус два, Кнежево и Мраковица девет, Хан Пијесак 10, Калиновик, Соколац и Чемерно 11, Гацко, Дринић и Зворник 13, Бијељина и Сребреница 14, Мркоњић Град и Сарајево 15, Бањалука, Добој, Нови Град, Приједор и Србац 16, Вишеград 17, Рудо 18, Билећа 20, Мостар и Требиње 22 степена Целзијусова, преноси Срна.

Више из рубрике

Влада Републике Српске

Друштво

Огласило се Министарство пољопривреде: Исплаћено 5.840.284 КМ подстицаја

4 ч

0
Посјета основаца Центру за обуку у Залужанима

Друштво

Будимир и Кострешевић угостили малишане у Центру за обуку у Залужанима

6 ч

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине

Друштво

Новчана помоћ за 75 породица погинулих бораца и РВИ

7 ч

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Друштво

Слабији земљотрес у БиХ

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner