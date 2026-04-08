Сутра сунчано уз умјерену облачност

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Ујутро ће бити свјеже, понегдје са слабим мразом. До поднева ће бити претежно сунчано у већини предјела, док ће на сјеверу доћи до постепеног наоблачења, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Облачност ће се током послијеподнева и вечери ширити ка свим крајевима, углавном без падавина.
У ноћи на петак, 10. април, очекује се постепено разведравање, а на западу и даље облачно.
Дуваће слаб до умјерен вјетар, повремено и појачан сјеверних смјерова, на југу током јутра на ударе и јака бура.
Минимална температура ваздуха износиће од минус један до пет, на југу до девет, у вишим предјелима од минус три, а максимална од 12 до 20, у вишим предјелима од осам Целзијусових степени.
У Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, подаци су Федералног хидрометеролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Бјелашница минус два, Кнежево и Мраковица девет, Хан Пијесак 10, Калиновик, Соколац и Чемерно 11, Гацко, Дринић и Зворник 13, Бијељина и Сребреница 14, Мркоњић Град и Сарајево 15, Бањалука, Добој, Нови Град, Приједор и Србац 16, Вишеград 17, Рудо 18, Билећа 20, Мостар и Требиње 22 степена Целзијусова, преноси Срна.
