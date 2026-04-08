Новчана помоћ за 75 породица погинулих бораца и РВИ

У Угљевику је данас уручено по 150 КМ за 75 породица погинулих бораца и војних инвалида поводом предстојећих васкршњих празника.
Новчана помоћ је, према приједлозима мјесних борачких организација, уручена најугроженијим породицама из борачких категорија.
Начелник Угљевика Драган Гајић рекао је да је скромни новчани дар од општине и Борачке организације симболичан израз поштовања.
"Њихова жртва је ненадокнадива и немјерљива", истакао је Гајић.
Гајић је додао да општина Угљевик годишње издваја око 190.000 КМ за све активности које се односе на Борачку организацију.
Предсједник угљевичке Борачке организације Јован Маринковић подсјетио је да је ово традиционална активност, са жељом да се помогне онима који су највише дали за Републику Српску.
"Ово није једини вид новчане подршке коју општина пружа посредством Борачке организације. Током године додјељују се разне једнократне помоћи најугроженијима", навео је Гајић и истакао и значај његовања сјећања на страдале, преноси Срна.
