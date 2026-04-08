Стручњак за енергетику открио када ће појефтинити гориво у БиХ

АТВ
08.04.2026 08:42

Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.
Фото: Tanjug/AP Photo/Jenny Kane

Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику, рекао је да га је обрадовала вијест о примирју на Блиском истоку, те додао да би у наредних седам до десет дана требало да појефтини гориво на бензинским пумпама у БиХ.

"Ја сам и прије пар дана прогнозирао да ће цијена барела, ако се постигне овакав вид договора, пасти на од прилике 90 долара и то је сада од прилике реална цијена. Мислим да неће одмах доћи до пада цијена на нашим бензинским пумпама, требаће одређено вријеме, али доћи ће сигурно до корекције", каже Бечаревић за Независне новине.

Он је истакао да је немогуће да одмах дође до пада цијена, али ће се оне у наредних седам дана полако почети спуштати.

Hitna pomoć

Србија

Тешка трагедија у Сурчину: Младић страдао у саобраћајној несрећи

"Нека нико не очекује да ће се то брзо вратити на оних некадашњих 2,40 - 2,50 по литру, требаће времена. Врло је битно хоће ли остати она такса за пролаз кроз Ормуски мореуз. Требаће мало времена, нека се сви стрпе. Али, врло вјероватно ће у наредних седам до десет дана доћи до благог пада на нашим бензинским пумпама", рекао је Бечаревић за "Независне новине".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Црвено-плаво-бијела застава са двоглавим бијелим орлом који има круну. На прсима орла је црвено-зелени грб са златним лавом.

Регион

Црна Гора одбила да врати тробојку

11 ч

0
Жена салутира док држи иранску заставу током провладиног скупа на тргу у Техерану, Иран, у недјељу, 5. априла 2026. године.

Свијет

Иран о примирју са САД-ом: Прихватили су оквир нашег плана, обустављамо одбрамбене операције

11 ч

0
Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

Друштво

Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

11 ч

0
Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства

Сцена

Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства

11 ч

1

Више из рубрике

Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

Друштво

Данас претежно сунчано и свјежије него претходних дана

10 ч

0
У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

Друштво

У Српској рођено 25 беба, највише у Бањалуци

11 ч

0
Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

Друштво

Данас Сабор Светог Архангела Гаврила

11 ч

0
Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

Друштво

Нови закон доноси веће плате његоватељима у Српској и до 40 одсто

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

17

Захарова: Москва прати истрагу о покушају минирања гасовода у Србији

19

17

Трамп одбацио ирански план: "То су преваранти и шарлатани"

19

14

Примирје на Блиском Истоку обара цијене на бензинским пумпама у Српској

19

03

Тешка несрећа у БиХ: Више особа повријеђено

19

00

Игор Додик: Све више радимо на промоцији српског народа и Републике Српске у свијету

