Стручњак за енергетику открио када ће појефтинити гориво у БиХ

Алмир Бечаревић, стручњак за енергетику, рекао је да га је обрадовала вијест о примирју на Блиском истоку, те додао да би у наредних седам до десет дана требало да појефтини гориво на бензинским пумпама у БиХ.
"Ја сам и прије пар дана прогнозирао да ће цијена барела, ако се постигне овакав вид договора, пасти на од прилике 90 долара и то је сада од прилике реална цијена. Мислим да неће одмах доћи до пада цијена на нашим бензинским пумпама, требаће одређено вријеме, али доћи ће сигурно до корекције", каже Бечаревић за Независне новине.
Он је истакао да је немогуће да одмах дође до пада цијена, али ће се оне у наредних седам дана полако почети спуштати.
"Нека нико не очекује да ће се то брзо вратити на оних некадашњих 2,40 - 2,50 по литру, требаће времена. Врло је битно хоће ли остати она такса за пролаз кроз Ормуски мореуз. Требаће мало времена, нека се сви стрпе. Али, врло вјероватно ће у наредних седам до десет дана доћи до благог пада на нашим бензинским пумпама", рекао је Бечаревић за "Независне новине".
