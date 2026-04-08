Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства

АТВ
08.04.2026 07:55

1
Отворен тестамент Чак Нориса: Ево колико је тајна ћерка добила од насљедства
Фото: Tanjug/AP Photo/Tony Gutierrez

Легендарни Чак Норис је преминуо је 20. марта у 86. години, након изненадне здравствене компликације, а његова породица потврдила је тужну вијест дан касније.

Недавно, објављено је коме је шта припало од његовог богатства.

Рођен као Карлос Реј Норис 1940. године у Оклахоми, током деценија рада постао је глобална икона. Славу је стекао седамдесетих година, посебно након сарадње са Брус Ли у филму "Пут змаја", док га је серија "Walker, Texas Ranger" учинила једним од најпознатијих ТВ лица.

Милиони, али без помпе

Током каријере изградио је богатство процијењено на око 70 милиона долара, захваљујући филмовима, телевизији и пословним улагањима. Ипак, према ријечима људи из његовог окружења, новац му никада није био приоритет.

"Увијек је истицао да му је породица важнија од свега и да не жели компликације када њега више не буде", рекао је извор близак породици.

Управо због тога, о његовом насљеђу се говорило још за живота, али без јавног изношења конкретних детаља. Стога, своје насљедство је расподелио својој дјеци и жени.

Породица као стуб свега

Иза себе оставља супругу Џина О’Кели, са којом је био у браку од 1998. године, као и петоро дјеце из различитих периода живота.

Његов приватни живот често је био далеко од очију јавности, али они који су га познавали тврде да је био изузетно посвећен породици и односима које је годинама градио.

Посебно емотивна прича везана је за његову ћерку Дина Норис, за чије је постојање сазнао тек касније. Њихов однос, започет једним писмом, временом је прерастао у снажну и блиску везу. Она је, према ријечима страни медија, такође укључена у насљедство.

"Отворио сам писмо и схватио да имам ћерку за коју нисам знао", испричао је својевремено, присјећајући се тог тренутка.

Насљеђе које није само материјално

Иако се много говори о његовој имовини, они који су му били најближи наглашавају да је његово право насљеђе много више од новца.

"За свијет је био симбол снаге и дисциплине. За нас, стуб породице, човјек вјере и неко ко нас је увијек држао на окупу", навели су чланови породице у заједничком саопштењу.

Како се очекује, све ће бити ријешено у складу са његовим жељама, без сукоба и несугласица, баш онако како је Чак Норис желио.

(Она.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

