Породица Чака Нориса оштро реаговала: Шире се лажне приче о смрти славног глумца

02.04.2026 10:11

Фото: Tanjug/AP/Invision/Jordan Strauss

Породица славног глумца Чака Нориса упутила је важно упозорење јавности након таласа лажних и вјештачки генерисаних информација које круже интернетом о његовој смрти.

У званичном саопштењу објављеном на његовом Инстаграм налогу, чланови породице упозорили су фанове на бројне видео-снимке и објаве на друштвеним мрежама које садрже нетачне и обмањујуће информације о околностима његове смрти, али и о његовом здравственом стању.

Како су нагласили, такав садржај не само да збуњује јавност, већ и додатно отежава породици да се носи са губитком.

“Не вјерујте ничему што не долази од нас”

Породица је јасно поручила да се не вјерује ниједној информацији која не долази директно од њих или званичних представника.

"Свесни смо да је од Чакове смрти на интернету кружио низ вјештачки генерисаних видео снимака и објава које садрже лажне и обмањујуће информације о околностима његове смрти, његовој здравственој историји и ко је био присутан", наводи се у саопштењу.

Додали су и да су поједине приче потпуно измишљене, укључујући наводе о наводним ранијим болестима, али и наративе који се тичу породичних односа.

"Ове тврдње су потпуно нетачне. То укључује измишљене извјештаје о прошлим медицинским проблемима, као и лажне наративе који окружују породичне односе."

Без званичног узрока смрти

Подсјетимо, Чак Норис преминуо је 20. марта у 86. години живота. Прије тога био је хоспитализован на Хавајима након хитног медицинског стања које се догодило на острву Кауаи.

Ипак, узрок смрти и даље није званично саопштен, што је додатно подстакло ширење спекулација на интернету.

Последња објава збунила фанове

Само десет дана прије смрти, легендарни глумац објавио је видео поводом свог 86. рођендана, у којем се види како у препознатљивом стилу “побјеђује противника”, уз поруку:

"Не старим… ја напредујем." Управо због недостатка званичних информација, интернет су преплавили различити АИ снимци и теорије, али породица апелује на све да не шире непровјерене тврдње.

"Љубазно вас молимо да не вјерујете нити дијелите било какве информације осим ако не долазе директно од породице Норис или званичног представника породице. Хвала вам на разумијевању и што и даље мислите и молите се за нашу породицу", закључује се у саопштењу које потписује породица Норис.

(Курир)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Čak Noris

Умро Чак Норис

