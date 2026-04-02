Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто

Истраживања су показала да је готово сваки пацијент пред крај живота сањао преминуле чланове породице, пријатеље или чак кућне љубимце.
Многи су сањали да се спремају на пут, пакују кофере или одлазе негде гдје их чекају вољени људи.
Један од познатих случајева описао је др Кристофер Кер, који је проучавао снове људи на крају живота. Његова пацијенткиња Мери често је у сну држала бебу и причала да се зове Дени. Касније се сазнало да је то име њеног дјетета које је умрло, а о којем никада није говорила породици.
Научници су открили да су ови снови најчешће веома реални и да доносе осјећај мира, утјехе и прихватања. Што је особа ближе смрти, снови су све чешћи и смиренији. Многи пацијенти су говорили да им такви снови помажу да се помире са животом и да оду без страха.
Истраживање из 2020. године показало је да људи који су имали овакве снове пред смрт осјећају већи мир и психичку снагу, а то је помагало и њиховим породицама да лакше поднесу губитак, преноси Ало.
