Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто

02.04.2026 09:59

Ови снови се јављају пред смрт: Готово сви људи виде исто
Истраживања су показала да је готово сваки пацијент пред крај живота сањао преминуле чланове породице, пријатеље или чак кућне љубимце.

Многи су сањали да се спремају на пут, пакују кофере или одлазе негде гдје их чекају вољени људи.

Један од познатих случајева описао је др Кристофер Кер, који је проучавао снове људи на крају живота. Његова пацијенткиња Мери често је у сну држала бебу и причала да се зове Дени. Касније се сазнало да је то име њеног дјетета које је умрло, а о којем никада није говорила породици.

Научници су открили да су ови снови најчешће веома реални и да доносе осјећај мира, утјехе и прихватања. Што је особа ближе смрти, снови су све чешћи и смиренији. Многи пацијенти су говорили да им такви снови помажу да се помире са животом и да оду без страха.

Истраживање из 2020. године показало је да људи који су имали овакве снове пред смрт осјећају већи мир и психичку снагу, а то је помагало и њиховим породицама да лакше поднесу губитак, преноси Ало.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Прочитајте више

Традиционални Зелени дани стижу од 2. до 5. априла у Агромеханику и Верно!

Економија

Традиционални Зелени дани стижу од 2. до 5. априла у Агромеханику и Верно!

3 д

0
Миа Борисављевић проговорила о скандалу са комшиницом

Сцена

Миа Борисављевић проговорила о скандалу са комшиницом

3 д

0
Vocap telefon

Наука и технологија

Како да прочитате обрисане поруке? Једноставан трик који многи не знају

3 д

0
Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Занимљивости

Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

3 д

0

Више из рубрике

Пуна корпа у маркету, у позадини се виде полице намирницама.

Занимљивости

Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

3 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Један хороскопски знак улази у период великих промјена

3 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Дневни хороскоп за 2. април: Кога очекује судбински позив, а ко добија новац?

3 д

0
Хороскоп

Занимљивости

Ево зашто би се ови знакова најбоље снашли на пустом острву

4 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

