Купац у продавници доживио шок: Продавац га понизио због само једног питања

Аутор:АТВ
Коментари:0
У свијету савремених друштвених интеракција граница између љубазности и задирања у приватност постаје све тања. Оно што је генерацијама важило за основни ред и културу, данас може постати повод за озбиљан вербални сукоб.
Управо таква ситуација задесила је једног корисника друштвене мреже Реддит, чије је искуство из локалне продавнице у Србији подијелило јавност и покренуло лавину коментара о томе гдје нестаје основна људска топлина.
Друштво
Корисник је своју исповјиест започео питањем "Питање бонтона, да ли сам испао некултуран?", а потом је до детаља описао догађај који га је оставио у потпуном шоку. Према његовим ријечима, ушао је у продавницу у комшилуку у којој често купује и насмијано упитао продавца: "Како сте, сте добро?".
Умјесто уобичајеног одговора, добио је хладан туш. Продавац му је одбрусио ријечима: "То је јако ружно са твоје стране, по бонтону се то питају само ближњи".
Аутор објаве признао је да је остао затечен оваквим ставом, те да је једва успио да задржи прибраност.
Економија
"Суздржао сам се да не кажем нешто непромишљено и само сам рекао 'Опростите, нисам знао' и изашао напоље. Јако се непријатно осјећам и не знам када смо као народ постали овако дрчни, осјетљиви, над***ани и себични", навео је он, видно разочаран исходом ситуације која је требало да буде тек успутна комшијска размјена љубазности.
Убрзо након објаве, услиједила је бурна дискусија у којој је већина корисника стала на страну купца, сматрајући да је реакција продавца била потпуно неадекватна и чудна. Многи су истакли да љубазност никада не може бити грешка.
"Лик је само ненормалан, ниси ти крив. Опуштено", гласио је један од коментара, док је други корисник додао: "Буквално си га питао најнормалније и најкултурније питање. Стварно је језиво куда идемо као људи".
Међу коментарима подршке нашли су се и они који сматрају да је продавац помијешао бонтон са сопственом нервозом.
"Ниси испао некултуран, лику смета што си културан", написао је један ''редитор'', док је други подијелио своје искуство ријечима: "Боже ме сачувај, наравно да ниси испао некултуран. Па и ја кад уђем у продавницу која ми је прекопута зграде причам с радницама, увијек их питам како су. Он је само бу**ла".
Бања Лука
Било је и оних који су читаву ситуацију окренули на шалу, примјећујући да је овакав ригидан став продавца права ријеткост у нашем друштву, гдје људи обично једва чекају да подијеле своје муке.
"Брате, гдје нађете ове људе. Буквално ми се никада ово није десило… Прије да више има оних који крену да кукају, јадају се, објашњавају, него што ће само реци: 'Ево фино, хвала, ви'", закључио је један од учесника у дискусији.
(Телеграф.рс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
3 д0
Љубав и секс
3 д1
Република Српска
3 д9
Сцена
3 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
3 д0
Занимљивости
4 д0
Занимљивости
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму