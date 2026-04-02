Каран: Српска се позиционирала и политички и економски

Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је за Срну да Српску види као снажну и самосталну која обавезује све да раде на њеном јачању и развоју.
Каран је истакао да су, упркос свим нападима, притисцима и санкцијама, институције Републике Српске остале снажне и стабилне што се позитивно одражава на њену економску ситуацију и геополитички положај.
"Република Српска има стабилан уставни поредак, територијалну цјеловитост и све оно што је у оквиру обављања државних функција и обавеза према нашим грађанима. То је завјет према онима који су уградили своје животе у темеље Републике Српске", поручио је предсједник Каран у интервјуу Срни, нагласивши да је Република Српска настала као тежња за слободом на бази тешког историјског памћења из Другог свјетског рата.
Он је констатовао да се Република Српска позиционирала политички и економски, те да има своје мјесто и на геополитичкој мапи, преноси Срна.
"У политичком смислу Републику Српску карактерише стабилност институција. То није само фраза, већ чињеница јер су посљедњих година наше институције биле интензивно изложене разним нападима. Данас су оне одбрањене легитимитетом народне воље. Имамо стабилну скупштинску већину, Владу и предсједника Републике Српске као дијела извршне власти", рекао је Каран.
Он је истакао да су ти напади на институције утицале и на дестабилизацију економије, али да је Република Српска успјела да остане самоодржива.
"Немамо дана кашњења у буџетским давањима. Поменућу да смо у том смислу благовремено реаговали и имали одговор на све изазове од поплава, пандемије вируса корона до разних покушаја економске дестабилизације".
Само ове године имамо три милијарде КМ инвестиција. Имамо просјечну нето плату око 1.600 КМ и број запослених близу 300.000. Ми смо најмање задужени од свих у региону - навео је Каран.
Он је указао да је геополитички положај Републике Српске побољшан, захваљујући активностима предсједника Милорада Додика, српског члана Предсједништва Жељке Цвијановић и Ане Тришић Бабић.
Каран је истакао да је Република Српска, захваљујући овој дипломатској активности, коначно препозната као страна са којом се разговара, а не о којој се разговара, као и да су отворена многа питања, па сада већина разумије наш положај, а самим тим је и опао притисак према Српској.
Предсједник Републике Српске рекао је да је у протекле три деценије српски народ пратио негативан наратив, те да је само одлучност народа и политичког руководства сачувала њене институције, нагласивши да геополитичке околности сада иду у прилог томе да је лакше објаснити позицију Републике Српске у БиХ.
"Смањили смо притисак због активности предсједника Додика, Жељке Цвијановић и Ане Тришић Бабић. Отворили смо врата тамо гдје је то било незамисливо. Прије двије године цијело политичко руководство било је под санкцијама и наш предсједник био је изложен прогону од лутајућег странца", подсјетио је предсједник Каран.
Он је указао да Република Српска данас има бројне пријатеље, који су кључни у доношењу одлука на глобалном нивоу, истакавши да је Република Српска активан саговорник, а не посматрач.
"Република Српска је за столом, а не на столу. Разговарамо са Истоком и Западом и релаксирани смо од притисака", нагласио је Каран.
Он је навео да нису сви у БиХ схватили ново стање као период стабилизације, већ као пролазну фазу након које ће опет дјеловати против Републике Српске и српског народа, указавши да је то погрешно гледање, те да онај ко жели будућност БиХ, мора сјести за сто и разговарати.
Каран је рекао да је републичка власт, предвођена СНСД-ом и предсједником Милорадом Додиком, све вријеме водила одговорну и државотворну политику, те да је то многима сметало и да су због тога наметнути пријевремени предсједнички избори, да би се прекинуо тај континуитет.
"Сви они који су учинили неправду наметањем избора, хтјели су да направе коначан ударац Републици Српској. Међутим, нису успјели управо захваљујући предсједнику Додику и политици континуитета, коју ћемо наставити и даље да водимо и дамо свој допринос њеном јачању", истакао је предсједник Каран.
На питање да ли је задовољан радом Владе Републике Српске на челу са предсједником Савом Минићем, Каран је истакао да Влада ради веома добар посао и адекватно одговара на све изазове, напомињући да је институционална снага веома важна, захваљујући којој је у веома кратком року било могуће извршити промјене и изабрати Владу у Народној скупштини.
"Тако смо предухитрили потезе који би довели до дестабилизације. Знали смо зашто и због чега то радимо. Избором Владе елиминисали смо те намјере и данас имамо Владу која ради веома добро свој посао, реагује на дневне изазове и активна је на терену. Премијер Минић показао је једну врсту активизма која је дала нову снагу и енергију", истакао је Каран.
Он је оцијенио да је Влада адекватно реаговала и на енергетску кризу која је изазвана глобалним дешавањима.
- Република Српска је нашла добра рјешења када је ријеч о акцизама. Имамо сада и непогоде које рјешавамо, као и проблеме у појединим предузећима. У исто вријеме имамо снагу и стабилност да можемо ући у велике инвестиционе пројекте - нагласио је Каран.
Он је рекао да ће ове године Република Српска бити велико градилиште, истичући да је приоритет наставак изградње ауто-пута Бањалука-Бијељина-Београд.
"Нема локалне заједнице у којој неће бити великих инвестиција, а вјерујем да ћемо поред ове три милијарде КМ инвестиција, до краја године пронаћи још једну", рекао је Каран.
Када је ријеч о сталним критикама да се не улаже равномјерно у цијелу Републику Српску, предсједник Републике сматра злонамјерним тврдње да се не улаже истим интензитетом у све дијелове Српске, првенствено исток, истакавши да се значајна средства тренутно издвајају за путну инфраструктуру и енергетске објекте.
"Они који тврде супротно иступају политички што није добро. За Републику Српску свако мјесто, село, улица имају исти значај", поручио је Каран у интервјуу Срни и нагласио да не воли помињање било каквих подјела Републике Српске и српског народа, па ни те на исток и запад, јер је Република Српска света и сваки њен дио натопљен је крвљу српских бораца.
На питање има ли БиХ будућност, Каран је рекао да већ три деценије у БиХ трају два потпуно супротна процеса - један се огледа у афирмацији и очувању Дејтонског споразума који заступа Република Српска и други који подразумијева унитаризацију БиХ, а који заступа Сарајево.
- Изворни Дејтон је Република Српска са својим снажним институцијама, која чува национално и егзистенцијално биће српског народа на овим просторима - рекао је Каран и подсјетио да је српски народ нестао гдје год је остао без свог уставног и конститивног бића.
"У БиХ то покушавају урадити мајоризацијом. Бошњачка политичка елита жели од БиХ да направи бошњачку државу, а то је прича о једном човјеку и једном гласу, односно прича о грађанској држави која је немогућа држава у оваквој државној заједници састављеној од два равноправна ентитета и три конститутивна народа", истакао је Каран.
Према његовим ријечима, БиХ има шансу да опстане само као резултат договора три народа. Он је нагласио да Република Српска никада неће дати легитимитет одлукама које су у супротности са Уставом и Дејтонским споразумом.
- Без обзира што неке институције на нивоу БиХ инсистирају на неким неуставним надлежностима, наметнутим од високих представника и потврђеним од несрећног Уставног суда који је имао шансу да сачува БиХ, ми никада нећемо дати легитимитет и то су за нас привремене институције. Зато понављам да је дијалог једини оквир у којем је могуће направити суживот три народа у овако сложеној државној заједници - нагласио је Каран.
Због свега наведеног, каже Каран, то су црвене линије због којих мора бити манифестовано свесрпско јединство.
"На нивоу БиХ мора постојати само једна политичка партија, а то је Република Српска. Народ нас је бирао да штитимо институције и Републику Српску, а не да их рушимо и дестабилизујемо", истакао је Каран.
Предсједник Српске рекао је да БиХ живи неуставним и антидејтонским животом већ три деценије чиме шаље лажни наратив неког вјештачког "јединства".
Говорећи о Уставу БиХ, Каран је навео да је он био производ друштвених околности, који се може мијењати само консензусом три конститутивна народа, а не онако као су замислили они који би да у подређен положај ставе српски народ и легализују оно што је неуставно.
"Ни садашњи дејтонски Устав није био производ жеља, већ је дио међународног уговора, али је одражавао друштвене околности. Муслимански народ покушава да створи нешто против чега су два народа против и у којем би српски и хрватски народи постали националне мањине", рекао је Каран.
Он је упозорио да би у том случају одлучивао само бошњачки народ, а због тога је и створена Република Српска, 9. јануара 1992. године, јер је српски народ био прегласан.
"БиХ није бошњачка, у њој сви народи имају исти статус и да би опстала постоје три рјешења - једно је да се поштује постојећи Дејтонски споразум, друга варијанта је повратак Републике Српске по принципу самоопредјељења, као што су настале и све друге републике бивше СФРЈ. Наредна варијанта је, ако је то могуће, да се направе измјене Устава, договором три народа, кроз препознавање заједничких потреба", нагласио је Каран.
Што се тиче оснивања нових институција на нивоу БиХ, предсједник Каран је нагласио да се оне могу оснивати само уз сагласност Републике Српске и ФБиХ, али да се и тај принцип нарушио кроз дјеловање неуставног Уставног суда БиХ који за циљ има јачање институција и агенција на нивоу БиХ.
Он је оцијенио да је највећи гријех Уставног суда БиХ то што није донио одлуку, према којој високи представник није законодавац у БиХ.
"Уставни суд је тада, а посебно сада преко Кристијана Шмита и нецивилизацијског чина против предсједника Републике Српске Милорада Додика, акте и такозване законе представио као акте домаћег права. То мало ко може разумјети", рекао је Каран.
Он је истакао да је Уставни суд БиХ прерастао у највећег рушиоца и гробара БиХ.
"Данас немате српских судија у Уставном суду БиХ, али их то не интересује. То показује колико желе да владају и то њих не занима. Уставни суд БиХ данас руши БиХ. Они мисле да руше Републику Српску, али заправо руше БиХ", закључио је Каран.
