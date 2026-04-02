Руска ПВО оборила 147 украјинских дронова

02.04.2026 08:41

Фото: Tanjug / AP

Дежурна средства руске ПВО оборила су током протекле ноћи 147 украјинских беспилотних летјелица, саопштило је Министарство одбране Русије.

Конкретно, руски борци су пресрели и уништили дронове изнад територија Белгородске, Брјанске, Вороњешке, Курске, Смоленске, Тулске и Калушке области, као и изнад Краснодарског краја, Републике Крим, Башкирије и Адигеје, а такође и изнад вода Црног и Азовског мора.

Као одговор на нападе украјинских оружаних снага на цивилну инфраструктуру, руске трупе нападају искључиво војне објекте и предузећа украјинског војно-индустријског комплекса прецизно вођеним оружјем из ваздуха, мора и копна, као и дроновима, преноси РТ Балкан.

