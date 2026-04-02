Logo
Large banner

Водостај Саве код Шапца наредних дана изнад границе редовне одбране од поплава

Аутор:

АТВ
02.04.2026 08:22

Коментари:

0
Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

На Сави ће наредних дана водостаји бити у мањем порасту и стагнацији, а једино код Шапца водостај ће се наредних дана кретати изнад границе редовне одбране од поплава, упозорио је Републички хидрометеоролошки завод Србије.

Како је наведено, на горњем току Западне Мораве са притокама - на Моравици, Ђетињи, Скрапежу и Бјелици водостаји ће од данас до 4. априла бити у већем порасту, са могућношћу достизања упозоравајућих нивоа.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

05

Жена пала са седмог спрата, није јој било спаса

06

58

ФИБА Лига шампиона: Кошаркаши Борца умјесто Бнеи Херицлије на турниру у Лакташима

06

54

АТВ јутро, 06.04.2026.

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner