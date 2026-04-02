Блокиран дио града: Бачене двије бомбе на теретану

Аутор:АТВ
Коментари:0
У земунском насељу јутрос око 3 сата иза поноћи дошло је до нове експлозије када су на објекат теретане "Energym" бачене двије бомбе.
Према првим и незваничним информацијама поратла ''Телеграф.рс'', у овом инциденту није било повријеђених лица, али је на објекту причињена знатна материјална штета.
Србија
Ово је други пут у веома кратком временском периоду да се поменута теретана налази на мети нападача. Подсјећамо, први инцидент догодио се 23. марта, када је такође активирана експлозивна направа на истом локалу. Јутрошњи напад, у којем су употребљене двије бомбе, указује на то да је овај спортски објекат планска мета.
Припадници Министарства унутрашњих послова одмах су изашли на терен и блокирали тај дио града.
Форензичари и инспектори су на лицу мјеста и прикупљају доказе.
Свијет
О свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду које руководи истрагом.
Вјерује се да ће снимци са сигурносних камера на теретани и околним објектима помоћи у идентификацији нападача који су искористили ситне сате за извршење дјела.
Иако жртава нема, станари околних зграда узнемирени су због поновљене детонације. Полиција тренутно ради на утврђивању мотива напада, као и на провјери да ли су ови инциденти повезани са евентуалним покушајима изнуде или нерашчишћеним рачунима од раније.
Друштво
Истрага је у току, а више детаља очекује се након званичног саопштења МУП-а.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 д0
Савјети
3 д0
Свијет
3 д0
Економија
3 д0
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Хроника
4 д0
Најновије
Најчитаније
21
57
21
45
21
37
21
29
21
24
Тренутно на програму