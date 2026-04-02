Logo
Large banner

Блокиран дио града: Бачене двије бомбе на теретану

Аутор:

АТВ
02.04.2026 08:10

Коментари:

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

У земунском насељу јутрос око 3 сата иза поноћи дошло је до нове експлозије када су на објекат теретане "Energym" бачене двије бомбе.

Према првим и незваничним информацијама поратла ''Телеграф.рс'', у овом инциденту није било повријеђених лица, али је на објекту причињена знатна материјална штета.

Црква.webp

Србија

Други напад у десет дана

Ово је други пут у веома кратком временском периоду да се поменута теретана налази на мети нападача. Подсјећамо, први инцидент догодио се 23. марта, када је такође активирана експлозивна направа на истом локалу. Јутрошњи напад, у којем су употребљене двије бомбе, указује на то да је овај спортски објекат планска мета.

Припадници Министарства унутрашњих послова одмах су изашли на терен и блокирали тај дио града.

Форензичари и инспектори су на лицу мјеста и прикупљају доказе.

Полиција Аустрија

Свијет

О свему је обавијештено Више јавно тужилаштво у Београду које руководи истрагом.

Вјерује се да ће снимци са сигурносних камера на теретани и околним објектима помоћи у идентификацији нападача који су искористили ситне сате за извршење дјела.

Безбједност грађана

Иако жртава нема, станари околних зграда узнемирени су због поновљене детонације. Полиција тренутно ради на утврђивању мотива напада, као и на провјери да ли су ови инциденти повезани са евентуалним покушајима изнуде или нерашчишћеним рачунима од раније.

илу-беба-13032026

Друштво

Истрага је у току, а више детаља очекује се након званичног саопштења МУП-а.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Zemun

teretana

bačena bomba

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner