Мушкарац страдао од струјног удара на жељезничкој станици: Ватрогасци скидали тијело

На жељезничкој станици Панчевачки мост дошло је до тешке несреће у којој је живот изгубила једна мушка особа.
Према првим незваничним информацијама, узрок смрти је струјни удар високог напона.
Наука и технологија
Експлодирао још један Старлинк сателит
Трагедија се догодила 29. марта око 19 часова. Како се сазнаје, мушкарац се попео на један од вагона који су се налазили на колосјеку, након чега је ушао у зону смртоносног електричног лука. Снажан струјни удар одбацио је жртву, а од силине напона гардероба на мушкарцу се запалила.
Одмах по пријави, на лице мјеста упућене су екипе полиције, Хитне помоћи и ватрогасци-спасиоци.
Ватрогасци су морали да интервенишу како би тијело настрадалог безбедно спустили са крова вагона.
Љубав и секс
Ово су сигурно знакови да вас партнер вара: Обратите пажњу
На тијелу жртве биле су видљиве тешке опекотине које су одмах указивале на фаталан исход.
Увиђај је обављен на лицу мјеста, а према налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тело је транспортовано на Институт за судску медицину ради обдукције и утврђивања идентитета страдалог.
Истрага ће утврдити све околности које су довеле до овог трагичног догађаја, као и разлог због којег се мушкарац налазио на вагону.
