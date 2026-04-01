Logo
Large banner

Мушкарац страдао од струјног удара на жељезничкој станици: Ватрогасци скидали тијело

Аутор:

АТВ
01.04.2026 14:27

Коментари:

0
Фото: Pixabay

На жељезничкој станици Панчевачки мост дошло је до тешке несреће у којој је живот изгубила једна мушка особа.

Према првим незваничним информацијама, узрок смрти је струјни удар високог напона.

Детаљи несреће

Трагедија се догодила 29. марта око 19 часова. Како се сазнаје, мушкарац се попео на један од вагона који су се налазили на колосјеку, након чега је ушао у зону смртоносног електричног лука. Снажан струјни удар одбацио је жртву, а од силине напона гардероба на мушкарцу се запалила.

Интервенција хитних служби

Одмах по пријави, на лице мјеста упућене су екипе полиције, Хитне помоћи и ватрогасци-спасиоци.

Ватрогасци су морали да интервенишу како би тијело настрадалог безбедно спустили са крова вагона.

На тијелу жртве биле су видљиве тешке опекотине које су одмах указивале на фаталан исход.

Истрага у току

Увиђај је обављен на лицу мјеста, а према налогу Вишег јавног тужилаштва (ВЈТ), тело је транспортовано на Институт за судску медицину ради обдукције и утврђивања идентитета страдалог.

Истрага ће утврдити све околности које су довеле до овог трагичног догађаја, као и разлог због којег се мушкарац налазио на вагону.

(Телеграф.рс)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

voz

nastradao muškarac

незгода

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner