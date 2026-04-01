Logo
Large banner

Бањалучанину година затвора због утаје 94.000 КМ пореза

Извор:

АТВ

01.04.2026 11:45

Коментари:

0
Синиша Топић, директор фирме ”Иберица некретнине” из Бањалуке, осуђен је пред Судом БиХ на годину дана затвора због утаје пореза.

Топићу је изречена и новчана казна од 5.000 КМ, те му је одузета имовинска корист у износу од 94.433 КМ коју је дужан да плати у року од шест мјесеци.

”Оптужени је оглашен кривим да је током 2014. године, као директор фирме ”Иберица некретнине”, у намјери да избјегне плаћање пореза за шест мјесеци Управи за индиректно опорезивање подносио ПДВ пријаве неистинитог садржаја. То је рађено на начин да је давао лажне податке о стеченим опорезивим приходима чиме је избјегао обрачунати, пријавити и платити ПДВ у износу од 94.433 КМ, за колико је оштећен буџет БиХ”, саопштио је Суд БиХ.

Додају да је правно лице оглашено одговорним јер је располагало противправно оствареном имовинском користи, коју је остварио оптужени Синиша Топић на основу личног одобрења, као директор правног лица.

Пресуда није правоснажна и дозвољена је жалба Апелационом одјељењу Суда БиХ.

Подијели:

Тагови :

utaja poreza

пресуда

Суд БиХ

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner