Хорор: Гепековали дјечака (14) па га одвели у шуму да му ломе руке

Аутор:АТВ
Због сумње да су противправно лишили слободе четрнаестогодишњег дјечака који је испред једне куће у Обреновцу снимао тренинг, полиција је почетком марта ухапсила Драгана П. (33) и Срђана М. (50).
У међувремену, осумњичени Драган је саслушан и изнио је одбрану у којој не признаје извршење кривичног дјела, већ је испричао своју верзију догађаја. Како сазнаје "Блиц", њему је одређен притвор, а жалба на ту одлуку је одбијена. Други осумњичени, Слађан М, пуштен је да се брани са слободе.
Према досадашњим информацијама, Драган П. и Срђан М. су се возилом зауставили испред дјечака и након кратке вербалне расправе насилно га угурали у аутомобил. Дјечак је вожен по Обреновцу, а сумња се да су га у колима тукли прије него што су га избацили. Невјероватан је податак да се Драган П. са породицом доселио у кућу испред које је дјечак вјежбао само седам дана прије овог монструозног чина.
Дјечак је уз дозволу родитеља до детаља описао пакао кроз који је прошао. Све је почело као обично вече током којег је снимао вјежбе за друштвене мреже.
„Један је изашао и питао ме шта радим. Насрнуо је на мене, ударио ми шамар, стегао ме за врат и наредио да уђем у кола. Питао сам их одакле им право, а он је одговорио: 'Сад ћеш ти да видиш гдје идемо'. Одвели су ме у шуму код депоније. Било је мрачно, а он ми је показивао мјесто у мраку и говорио: 'Јел знаш ко је овдје уцрвљан? Завршићеш као он ако не признаш и не вратиш паре'“, присјећа се престрашени малишан.
Дјечак тврди да му је Драган П. пријетио убиством и покушавао да му поломи руку, док је други осумњичени стајао поред и говорио: „Немој дијете!“. Нападач је жртву вријеђао на националној основи, псовао га и тврдио да дјечак мора нешто да призна, иако малишану није било јасно о чему се ради.
Посебно шокира чињеница да је Драган П. ово тешко кривично дјело починио док је формално био на издржавању затворске казне у кућним условима, и то без електронског надзора (наногице).
Породица дјечака истиче да је он изузетно истраумиран и уплашен. Осумњичени ће уз кривичну пријаву бити спроведени на даље поступање у надлежно тужилаштво, пише Блиц.
