Момак и дјевојка отели мушкарца, па га брутално претукли у стану

01.04.2026 09:36

Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду расвијетлили су случај отмице и пребијања 37-годишњег мушкарца М.Т., који се одиграо 24. марта ове године.

Због сумње да су починили ово кривично дјело, шест дана касније слободе су лишени С.М. (42) и А.М. (30).

Ријека Сава у Каоцима код Српца

Регион

Детаљи драме на Сави: Десетине особа запело у мочварном подручју, страхује се да има мртвих

Жртва успјела да пријави хорор

Према сазнањима, оштећени М.Т. је полицији испричао да је био отет и одведен у један стан, гдје су га осумњичени држали против његове воље. Током заточеништва, он је брутално претучен, а љекарским прегледом установљено је да је задобио тешке повреде главе.

Експресна реакција тужилаштва

Након интензивног оперативног рада, полиција је идентификовала и привела осумњичени пар.

Avion

Економија

Плата зависи од килограма: Авио-компанија уводи шокантна правила за посаду

По налогу Другог основног јавног тужилаштва, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати.

Полиција тренутно утврђује мотиве овог напада, као и све околности под којима је М.Т. намамљен или одведен у стан. Истрага ће показати да ли су нападачи и жртва одраније били у сукобу или су у питању други мотиви.

(Телеграф.рс)

Прочитајте више

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

Занимљивости

Стиже новац за станове и аутомобиле: Да ли сте међу ова 4 срећна знака?

4 д

0
Новак Ђоковић на трибинама прати утакмицу БиХ-Италија

Тенис

Како је Ђоковић прославио пласман БиХ на Мундијал?

4 д

21
Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

Свијет

Радите од куће, мање путујте: Драматично упозорење грађанима

4 д

0
Мјерење водостаја ријеке

Градови и општине

Сана у благом расту, Гомјеница стагнира

4 д

0

Више из рубрике

Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Након свађе изболи младића: Љекари му се боре за живот

4 д

0
Ријека Сава у Каоцима код Српца

Хроника

Пронађено тијело жене у кориту Саве, полиција утврђује идентитет

5 д

0
Потврђена пресуда за убиство Саше Кулишића!

Хроника

Потврђена пресуда за убиство Саше Кулишића!

5 д

0
Браћа Панић ослобођени свих оптужби

Хроника

Браћа Панић ослобођени свих оптужби

5 д

3

  • Најновије

  • Најчитаније

21

57

Жељко Обрадовић проговорио о повратку

21

45

Трамп не искључује копнену офанзиву на Иран: Да су паметни, постигли би договор

21

37

Експлодирала плинска боца у Батајници, двије особе у Ургентном

21

29

ЕУ забрањује цигарете које су популарне у БиХ

21

24

Због чега се за Васкрс јаја фарбају у црвено и шта симболизују? Вода у којој се кувају има снажну симболику

