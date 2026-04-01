Момак и дјевојка отели мушкарца, па га брутално претукли у стану

Припадници Министарства унутрашњих послова у Београду расвијетлили су случај отмице и пребијања 37-годишњег мушкарца М.Т., који се одиграо 24. марта ове године.
Због сумње да су починили ово кривично дјело, шест дана касније слободе су лишени С.М. (42) и А.М. (30).
Према сазнањима, оштећени М.Т. је полицији испричао да је био отет и одведен у један стан, гдје су га осумњичени држали против његове воље. Током заточеништва, он је брутално претучен, а љекарским прегледом установљено је да је задобио тешке повреде главе.
Након интензивног оперативног рада, полиција је идентификовала и привела осумњичени пар.
По налогу Другог основног јавног тужилаштва, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати.
Полиција тренутно утврђује мотиве овог напада, као и све околности под којима је М.Т. намамљен или одведен у стан. Истрага ће показати да ли су нападачи и жртва одраније били у сукобу или су у питању други мотиви.
